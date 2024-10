сегодня



Новое видео IMPELLITTERI



"Power Grab", новое видео группы IMPELLITTERI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War Machine", выходящего восьмого ноября на Frontiers Music Srl:



01. War Machine

02. Out of My Mind (Heavy Metal)

03. Superkingdom

04. Wrathchild

05. What Lies Beneath

06. Hell On Earth

07. Power Grab

08. Beware The Hunter

09. Light It Up

10. Gone Insane

11. Just Another Day



Состав IMPELLITTERI:



Chris Impellitteri: Lead Guitarist

Rob Rock: Vocalist

James Pulli: Bassist

Paul Bostaph: Drummer







