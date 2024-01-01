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Impellitteri

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CHRIS IMPELLITTERI: «Я большой фанат IRON MAIDEN»



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CHRIS IMPELLITTERI в недавнем интервью рассказал, почему одна из новых песен получила название "Wrathchild":

«Это не вина Rob'а, это моя вина, потому что я дал ему этот текст. Так что на самом деле, когда вы говорите «Wrathchild», и это забавно, как вы это произносите, это почти то, что изначально должно было быть. Изначально это была песня о Ротшильде. Я думал о том, что в капиталистическом обществе нами движет жадность, мы хотим больше, больше, больше, больше. И я полагаю, что у нас есть заблуждение: если у вас есть куча денег, значит, у вас есть власть, а с властью у вас есть влияние, и в меньшей степени это правда. Поэтому во время написания этого произведения, хотите верьте, хотите нет, у меня возникло видение этого ребенка, одержимого по мере своего развития в жизни идеей обретения богатства, удачи и власти, чтобы он мог править миром. Но потом выясняется, что это неглубокая могила, которую вы роете. В конце не будет никакой самореализации, все закончится для тебя плачевно. И в этот момент происходит нечто волшебное, и внезапно этот ребенок способен обрушить гнев на эти силы. Жадность, власть, манипуляции, что угодно... И я подумал: «О, это круто, это гнев этого ребенка на силы капитализма». И я сказал: «О, это было бы здорово», но мне сказали: «Ты не можешь назвать ее „Wrathchild“, это же песня Maiden, верно?». Так что я знал это, но помню, как сказал Rob'у, может, нам стоит переименоваться в Rothchild, потому что, как вы знаете, Vanderbilts, Carnegies, Rothchild — все равно... Я подумал, что это было бы круто, но потом решил, что к черту все это, давайте назовем ее «Wrathchild», потому что я тоже большой поклонник Maiden и думаю, что в некотором роде, в странном смысле, это своего рода дань уважения или почтения, потому что мы любим Maiden»

CHRIS IMPELLITTERI On Sharing A Song Title With IRON MAIDEN - "I'm A Huge Fan Of Maiden And I Think In A Weird Way It's An Ultimate Kind Of Homage Or Tribute"; Video




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