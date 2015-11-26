Новая песня NEW YEARS DAY

"Shut Up", новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unbreakable", выход которого запланирован на 26 апреля на RED Music. Продюсерами материала были Mitchell Marlow (ALL THAT REMAINS, IN THIS MOMENT, BUTCHER BABIES) и Scott Stevens (AMERICAN AUTHORS, HALESTORM, SHINEDOWN).
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