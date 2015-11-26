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New Years Day

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Новая песня NEW YEARS DAY



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"Shut Up", новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unbreakable", выход которого запланирован на 26 апреля на RED Music. Продюсерами материала были Mitchell Marlow (ALL THAT REMAINS, IN THIS MOMENT, BUTCHER BABIES) и Scott Stevens (AMERICAN AUTHORS, HALESTORM, SHINEDOWN).

Трек-лист:

01. Come For Me

02. MissUnderstood

03. Skeletons

04. Unbreakable

05. Shut Up

06. Done With You

07. Poltergeist

08. Break My Body

09. Sorry Not Sorry

10. My Monsters

11. Nocturnal

12. I Survived



NEW YEARS DAY To Release 'Unbreakable' Album In April; 'Shut Up' Single Available






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