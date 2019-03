сегодня



Новая песня NEW YEARS DAY



"Shut Up", новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unbreakable", выход которого запланирован на 26 апреля на RED Music. Продюсерами материала были Mitchell Marlow (ALL THAT REMAINS, IN THIS MOMENT, BUTCHER BABIES) и Scott Stevens (AMERICAN AUTHORS, HALESTORM, SHINEDOWN).



Трек-лист:



01. Come For Me



02. MissUnderstood



03. Skeletons



04. Unbreakable



05. Shut Up



06. Done With You



07. Poltergeist



08. Break My Body



09. Sorry Not Sorry



10. My Monsters



11. Nocturnal



12. I Survived



















