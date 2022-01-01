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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
[= ||| все новости группы



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New Years Day

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16 авг 2022 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

24 ноя 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

31 авг 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

30 июл 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в студии

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине

29 май 2020 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

22 ноя 2019 : 		 NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет

23 сен 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки

2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

15 апр 2015 : 		 NEW YEARS DAY начали запись

28 фев 2015 : 		 NEW YEARS DAY на Another Century Records

18 ноя 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

22 сен 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY
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Новое видео NEW YEARS DAY



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"Hurts Like Hell", новое видео группы NEW YEARS DAY, доступно для просмотра ниже.




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