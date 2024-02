сегодня



Концертное видео NEW YEARS DAY



"Half Black Heart", новое концертное видео группы NEW YEARS DAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Half Black Heart, выходящего первого марта на Century Media:



"Vampyre"

"Half Black Heart"

"Hurts Like Hell"

"Secrets"

"Fearless"

"Bullet Proof"

"Burn It All Down"

"Enemy"

"I Still Believe"

"Unbreak My Heart"

"So Sick"

"Creature Of Habit"







+0 -0



просмотров: 138