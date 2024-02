сегодня



Новая песня NEW YEARS DAY



"Half Black Heart", новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Half Black Heart",, выход которого запланирован на первое марта:



01. Vampyre

02. Half Black Heart

03. Hurts Like Hell

04. Secrets

05. Fearless

06. Bullet Proof

07. Burn It All Down

08. Enemy

09. I Still Believe

10. Unbreak My Heart

11. So Sick

12. Creature Of Habit







