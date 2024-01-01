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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
60
Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
41
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
39
все новости группы
New Years Day
США
Hard Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/newyearsday
Facebook:
https://www.facebook.com/nydrock
9 фев 2024
:
Новая песня NEW YEARS DAY
9 янв 2024
:
Новая песня NEW YEARS DAY
20 ноя 2023
:
Новая песня NEW YEARS DAY
29 окт 2023
:
NEW YEARS DAY исполнили новую песню
15 окт 2023
:
Новое видео NEW YEARS DAY
29 сен 2023
:
Новая песня NEW YEARS DAY
22 сен 2022
:
Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме
25 авг 2022
:
Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале
16 авг 2022
:
Новое видео NEW YEARS DAY
24 ноя 2020
:
Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео
31 авг 2020
:
Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео
30 июл 2020
:
Вокалистка NEW YEARS DAY в студии
13 июн 2020
:
Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине
29 май 2020
:
Новое видео NEW YEARS DAY
18 фев 2020
:
Видео с текстом от NEW YEARS DAY
22 ноя 2019
:
NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет
23 сен 2019
:
Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки
2 май 2019
:
Новое видео NEW YEARS DAY
20 апр 2019
:
Видео с текстом NEW YEARS DAY
5 апр 2019
:
Видео с текстом NEW YEARS DAY
6 мар 2019
:
NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA
1 мар 2019
:
Новая песня NEW YEARS DAY
10 ноя 2018
:
Новая песня NEW YEARS DAY
31 июл 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
27 июл 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
18 фев 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
12 янв 2018
:
NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE
26 авг 2015
:
Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре
30 июн 2015
:
Новое видео NEW YEARS DAY
15 апр 2015
:
NEW YEARS DAY начали запись
28 фев 2015
:
NEW YEARS DAY на Another Century Records
18 ноя 2014
:
Новое видео NEW YEARS DAY
22 сен 2014
:
Новое видео NEW YEARS DAY
3 июн 2013
:
Видео с текстом от NEW YEARS DAY
сегодня
Новая песня NEW YEARS DAY
"Half Black Heart", новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Half Black Heart",, выход которого запланирован на первое марта:
01. Vampyre
02. Half Black Heart
03. Hurts Like Hell
04. Secrets
05. Fearless
06. Bullet Proof
07. Burn It All Down
08. Enemy
09. I Still Believe
10. Unbreak My Heart
11. So Sick
12. Creature Of Habit
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