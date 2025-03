Вокалистка NEW YEARS DAY о новом материале

сегодня



В рамках интервью TotalRock, у Ash Costello спросили, как долго NEW YEARS DAY будут в туре в поддержку "Half Black Heart" прежде чем переключаться на "новую цель":



«Мы уже двинулись вперед. Да, уже. Музыкальная индустрия становится все более и более динамичной, а время, отведенное на прослушивание, становится все короче и короче. Так что годы ожидания по два-три года между пластинками прошли. Так что теперь уже пора переходить к следующему».



На вопрос о том, не давит ли это на нее и ее коллег по группе как на артистов, которые должны продолжать выпускать контент и доносить музыку до мира, она сказала:



«Нет. Мы любим творчество. Поэтому мы постоянно креативим. Так что это не нарушает нашу обычную программу».



После того как ведущий отметил, что музыка становится менее трайбовой и менее категоричной, что дает таким группам, как NEW YEARS DAY, «более широкую палитру, из которой можно черпать», Ash с ним согласилась.



«Мне кажется, что 2024 год был важным годом для жанрового смещения, благодаря таким музыкантам, как Jelly Roll и POPPY, а FALLING IN REVERSE — это вообще нечто, когда речь заходит о жанровом смещении. Я сейчас понимаю, что если раньше меня это волновало, то теперь мне все равно. Мне абсолютно все равно. Мой новый взгляд на следующую главу в написании музыки таков: терять нечего, так что давайте сходить с ума. Давайте просто сходить с ума. Что бы вы ни чувствовали, давайте просто сделаем это».



На вопрос о том, как идет процесс сочинения нового материала, она ответила:



«Мы пока только обсуждаем музыку. Мы находимся на стадии прослушивания того, что нас возбуждает, потому что если есть музыка, которая нас возбуждает, то именно к ней мы и будем тяготеть. Так что сейчас мы на стадии «baby steps».







