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все новости группы
New Years Day
США
Hard Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/newyearsday
Facebook:
https://www.facebook.com/nydrock
2 май 2019
:
Новое видео NEW YEARS DAY
20 апр 2019
:
Видео с текстом NEW YEARS DAY
5 апр 2019
:
Видео с текстом NEW YEARS DAY
6 мар 2019
:
NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA
1 мар 2019
:
Новая песня NEW YEARS DAY
10 ноя 2018
:
Новая песня NEW YEARS DAY
31 июл 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
27 июл 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
18 фев 2018
:
Новое видео NEW YEARS DAY
12 янв 2018
:
NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE
26 авг 2015
:
Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре
30 июн 2015
:
Новое видео NEW YEARS DAY
15 апр 2015
:
NEW YEARS DAY начали запись
28 фев 2015
:
NEW YEARS DAY на Another Century Records
18 ноя 2014
:
Новое видео NEW YEARS DAY
22 сен 2014
:
Новое видео NEW YEARS DAY
3 июн 2013
:
Видео с текстом от NEW YEARS DAY
2 май 2019
Новое видео
NEW YEARS DAY
"Shut Up", новое видео группы NEW YEARS DAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbreakable", выпущенного 26 апреля на RED Music.
Трек-лист:
01. Come For Me
02. MissUnderstood
03. Skeletons
04. Unbreakable
05. Shut Up
06. Done With You
07. Poltergeist
08. Break My Body
09. Sorry Not Sorry
10. My Monsters
11. Nocturnal
12. I Survived
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).