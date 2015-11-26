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New Years Day

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2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

15 апр 2015 : 		 NEW YEARS DAY начали запись

28 фев 2015 : 		 NEW YEARS DAY на Another Century Records

18 ноя 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

22 сен 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

3 июн 2013 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

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|||| 2 май 2019

Новое видео NEW YEARS DAY



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"Shut Up", новое видео группы NEW YEARS DAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unbreakable", выпущенного 26 апреля на RED Music.

Трек-лист:

01. Come For Me
02. MissUnderstood
03. Skeletons
04. Unbreakable
05. Shut Up
06. Done With You
07. Poltergeist
08. Break My Body
09. Sorry Not Sorry
10. My Monsters
11. Nocturnal
12. I Survived



Video Premiere: NEW YEARS DAY's 'Shut Up'






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