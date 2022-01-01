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Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме



Ash Costello в рамках недавней беседы рассказала о том, как продвигается работа над альбомом:



«Мы прошли примерно полпути. Я гастролировала практически шесть лет подряд — мы говорим о восьми месяцах в году; никогда не бывала дома на свой день рождения; постоянно скучала по маме; скучала по своим собакам. И я восприняла COVID как... Я почувствовала облегчение, честно говоря. И я думаю, что мне нужно было отдохнуть и остановиться. И я не из тех людей, которые делают это самостоятельно; мне нужно какое-то стихийное бедствие, чтобы заставить меня остановиться и отдохнуть, что и произошло. Поэтому я не спешила. Я позволила жизни идти своим чередом. И я вышла замуж. И теперь мне больше не на что обижаться в романтических отношениях, а именно это вдохновляло меня на сочинение песен. И поэтому я обратилась к чему-то другому, чего у меня никогда не было раньше, и это позитивность и надежда, которые я начала ощущать в себе, — наконец-то, после стольких лет борьбы за выживание. Что я, собственно, и делала — я просто была в режиме выживания. И музыка отражает это, особенно в песне "Unbreakable". Я вспоминаю, что там есть несколько гитарных риффов, в которых я определённо выражала свое несчастье и свой гнев, — особенно в песне "Unbreakable", потому что её почти невозможно слушать, потому что она настолько тяжёлая, уродливая и злая. И теперь мы перешли на позитивный, счастливый, энергичный, полный жизни саунд. И я не могу поверить, что я вообще дошла до такого момента в своей жизни, не говоря уже о музыке».







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