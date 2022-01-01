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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 34
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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New Years Day

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22 сен 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме

25 авг 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале

16 авг 2022 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

24 ноя 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

31 авг 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

30 июл 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в студии

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине

29 май 2020 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

22 ноя 2019 : 		 NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет

23 сен 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки

2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

15 апр 2015 : 		 NEW YEARS DAY начали запись

28 фев 2015 : 		 NEW YEARS DAY на Another Century Records

18 ноя 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY
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Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме



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Ash Costello в рамках недавней беседы рассказала о том, как продвигается работа над альбомом:

«Мы прошли примерно полпути. Я гастролировала практически шесть лет подряд — мы говорим о восьми месяцах в году; никогда не бывала дома на свой день рождения; постоянно скучала по маме; скучала по своим собакам. И я восприняла COVID как... Я почувствовала облегчение, честно говоря. И я думаю, что мне нужно было отдохнуть и остановиться. И я не из тех людей, которые делают это самостоятельно; мне нужно какое-то стихийное бедствие, чтобы заставить меня остановиться и отдохнуть, что и произошло. Поэтому я не спешила. Я позволила жизни идти своим чередом. И я вышла замуж. И теперь мне больше не на что обижаться в романтических отношениях, а именно это вдохновляло меня на сочинение песен. И поэтому я обратилась к чему-то другому, чего у меня никогда не было раньше, и это позитивность и надежда, которые я начала ощущать в себе, — наконец-то, после стольких лет борьбы за выживание. Что я, собственно, и делала — я просто была в режиме выживания. И музыка отражает это, особенно в песне "Unbreakable". Я вспоминаю, что там есть несколько гитарных риффов, в которых я определённо выражала свое несчастье и свой гнев, — особенно в песне "Unbreakable", потому что её почти невозможно слушать, потому что она настолько тяжёлая, уродливая и злая. И теперь мы перешли на позитивный, счастливый, энергичный, полный жизни саунд. И я не могу поверить, что я вообще дошла до такого момента в своей жизни, не говоря уже о музыке».




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