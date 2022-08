сегодня



Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале



Ash Costello поделилась информацией о том, в какой стадии работа над новым альбомом NEW YEARS DAY:



«Сейчас альбом готов примерно наполовину. И мы не торопимся. Мы просто работаем над альбомом. Мы написали, наверное, около 30 песен; может быть, семь из них попали в основу. Так что я очень разборчива — я очень, очень, очень разборчива в том, что я хочу выпустить на этот раз, тогда как раньше это было что-то вроде: "Быстрее. Запиши альбом, и мы сможем отправиться в турне. Выпускай то, что есть". Не в этот раз. Я действительно не тороплюсь. И я влюблена во всю музыку. Мы уже выбрали следующий сингл, и я не могу этого дождаться. Я думаю, он будет даже лучше, чем недавно выпущенный "Hurts Like Hell". Этот сингл был как введение в то, что мы делаем. Следующий сингл будет звучать так: "Мы здесь. Мы никуда не уходим. Это наше звучание!"»







