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*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
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New Years Day

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25 авг 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале

16 авг 2022 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

24 ноя 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

31 авг 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

30 июл 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в студии

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине

29 май 2020 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

22 ноя 2019 : 		 NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет

23 сен 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки

2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

15 апр 2015 : 		 NEW YEARS DAY начали запись

28 фев 2015 : 		 NEW YEARS DAY на Another Century Records

18 ноя 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

22 сен 2014 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY
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Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале



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Ash Costello поделилась информацией о том, в какой стадии работа над новым альбомом NEW YEARS DAY:

«Сейчас альбом готов примерно наполовину. И мы не торопимся. Мы просто работаем над альбомом. Мы написали, наверное, около 30 песен; может быть, семь из них попали в основу. Так что я очень разборчива — я очень, очень, очень разборчива в том, что я хочу выпустить на этот раз, тогда как раньше это было что-то вроде: "Быстрее. Запиши альбом, и мы сможем отправиться в турне. Выпускай то, что есть". Не в этот раз. Я действительно не тороплюсь. И я влюблена во всю музыку. Мы уже выбрали следующий сингл, и я не могу этого дождаться. Я думаю, он будет даже лучше, чем недавно выпущенный "Hurts Like Hell". Этот сингл был как введение в то, что мы делаем. Следующий сингл будет звучать так: "Мы здесь. Мы никуда не уходим. Это наше звучание!"»




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