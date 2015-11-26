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Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео



AUSTIN INGERMAN, являющийся гитаристом группы NEW YEARS DAY, представил сольный трек "Stampede" и видео на него. Это следующий из целого ряда инструментальных треков, записанных за последние три года в четырёх разных студиях. Конкретно этот трек был записан в Clearwave Studio, Decatur, Alabama вместе с “The Wizard” Chris'ом Collier'ом (Korn, Fear Factory, George Lynch).







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