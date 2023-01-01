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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 63
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 32
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 29
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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New Years Day

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29 окт 2023 : 		 NEW YEARS DAY исполнили новую песню

15 окт 2023 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

29 сен 2023 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

22 сен 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме

25 авг 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале

16 авг 2022 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

24 ноя 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

31 авг 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

30 июл 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в студии

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине

29 май 2020 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

22 ноя 2019 : 		 NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет

23 сен 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки

2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE

26 авг 2015 : 		 Новый альбом NEW YEARS DAY выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY
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|||| сегодня

NEW YEARS DAY исполнили новую песню



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NEW YEARS DAY 24 октября выступили в рамках WWE NXT и исполнили новый трек "Vampyre".




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