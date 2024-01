9 янв 2024



Новая песня NEW YEARS DAY



I Still Believe, новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Half Black Heart",, выход которого запланирован на первое марта:



01. Vampyre

02. Half Black Heart

03. Hurts Like Hell

04. Secrets

05. Fearless

06. Bullet Proof

07. Burn It All Down

08. Enemy

09. I Still Believe

10. Unbreak My Heart

11. So Sick

12. Creature Of Habit







просмотров: 223