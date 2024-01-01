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New Years Day

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9 янв 2024 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

20 ноя 2023 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

29 окт 2023 : 		 NEW YEARS DAY исполнили новую песню

15 окт 2023 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

29 сен 2023 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

22 сен 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом альбоме

25 авг 2022 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY — о новом материале

16 авг 2022 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

24 ноя 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

31 авг 2020 : 		 Гитарист NEW YEARS DAY представил новое видео

30 июл 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в студии

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY очень креативна на карантине

29 май 2020 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2020 : 		 Видео с текстом от NEW YEARS DAY

22 ноя 2019 : 		 NEW YEARS DAY выпускают бокс-сет

23 сен 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY с элементами комедии, хоррора, глэма и расчленёнки

2 май 2019 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

5 апр 2019 : 		 Видео с текстом NEW YEARS DAY

6 мар 2019 : 		 NEW YEARS DAY исполнили акустическую версию песни PANTERA

1 мар 2019 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

10 ноя 2018 : 		 Новая песня NEW YEARS DAY

31 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

27 июл 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEW YEARS DAY

12 янв 2018 : 		 NEW YEARS DAY записали кавер-версии PANTERA, LINKIN PARK, GARBAGE
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|||| 9 янв 2024

Новая песня NEW YEARS DAY



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I Still Believe, новая песня группы NEW YEARS DAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Half Black Heart",, выход которого запланирован на первое марта:

01. Vampyre
02. Half Black Heart
03. Hurts Like Hell
04. Secrets
05. Fearless
06. Bullet Proof
07. Burn It All Down
08. Enemy
09. I Still Believe
10. Unbreak My Heart
11. So Sick
12. Creature Of Habit




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