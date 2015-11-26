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Trailight

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Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты



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Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал следующее сообщение:

«Я очень рад представить вам своё новое творение — "Endure The Fire". В течение последних трёх лет я с удовольствием практиковался в традиционной амазонской растительной медицине. Это был запоминающийся процесс трансформации меня и тех людей, кто меня окружает. Моя жизнь поменялась так сильно, что я даже не мог представить на сознательном уровне.

Цель этого альбома — попытаться инкапсулировать моё личное путешествие в течение последних трёх лет и по возможности дать слушателю краткое представление о том, о чём эта работа, хотя я должен подчеркнуть, что процесс работы с такой медициной является эмпирическим по своей природе, и поэтому каждый человек действительно получит свой собственный уникальный опыт. Исцелиться легко, просто мешает ум. Один огонёк, много свечей, я попросил бы любого искать своё собственное внутреннее путешествие».

Альбом состоит из одного трека продолжительностью 33 минуты 16 секунд, которые разделены на следующие разделы:

"Towards Infinity" 
"Death"
"Endure The Fire" 
"Epiphanies In The Dead Of Night" 
"Apotheosis" 
"Train Of Thought" 
"As Within, So Without" 

TRAILIGHT Mastermind OMER CORDELL Releases New Album Featuring One 33 Minute Song




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