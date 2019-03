сегодня



Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты



Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал следующее сообщение:



«Я очень рад представить вам своё новое творение — "Endure The Fire". В течение последних трёх лет я с удовольствием практиковался в традиционной амазонской растительной медицине. Это был запоминающийся процесс трансформации меня и тех людей, кто меня окружает. Моя жизнь поменялась так сильно, что я даже не мог представить на сознательном уровне.



Цель этого альбома — попытаться инкапсулировать моё личное путешествие в течение последних трёх лет и по возможности дать слушателю краткое представление о том, о чём эта работа, хотя я должен подчеркнуть, что процесс работы с такой медициной является эмпирическим по своей природе, и поэтому каждый человек действительно получит свой собственный уникальный опыт. Исцелиться легко, просто мешает ум. Один огонёк, много свечей, я попросил бы любого искать своё собственное внутреннее путешествие».



Альбом состоит из одного трека продолжительностью 33 минуты 16 секунд, которые разделены на следующие разделы:



"Towards Infinity"

"Death"

"Endure The Fire"

"Epiphanies In The Dead Of Night"

"Apotheosis"

"Train Of Thought"

"As Within, So Without"



Endure The Fire by Trailight







+0 -0









просмотров: 189