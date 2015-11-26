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Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты
Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал следующее сообщение:
«Я очень рад представить вам своё новое творение — "Endure The Fire". В течение последних трёх лет я с удовольствием практиковался в традиционной амазонской растительной медицине. Это был запоминающийся процесс трансформации меня и тех людей, кто меня окружает. Моя жизнь поменялась так сильно, что я даже не мог представить на сознательном уровне.
Цель этого альбома — попытаться инкапсулировать моё личное путешествие в течение последних трёх лет и по возможности дать слушателю краткое представление о том, о чём эта работа, хотя я должен подчеркнуть, что процесс работы с такой медициной является эмпирическим по своей природе, и поэтому каждый человек действительно получит свой собственный уникальный опыт. Исцелиться легко, просто мешает ум. Один огонёк, много свечей, я попросил бы любого искать своё собственное внутреннее путешествие».
Альбом состоит из одного трека продолжительностью 33 минуты 16 секунд, которые разделены на следующие разделы:
"Towards Infinity"
"Death"
"Endure The Fire"
"Epiphanies In The Dead Of Night"
"Apotheosis"
"Train Of Thought"
"As Within, So Without"
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