2 мар 2023



Новая песня TRAILIGHT



"The One You Feed", новая песня группы TRAILIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mirrors", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



"The One You Feed" (featuring Devin Townsend)

"Mirrors"

"Lead A Horse to Water"

"Traveller"

"Elegy"

"Harbour"

"Victory"

"Harbour" (acoustic)







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