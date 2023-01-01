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*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Trailight

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2 мар 2023 : 		 Новая песня TRAILIGHT

12 фев 2023 : 		 TRAILIGHT завершили запись

10 янв 2023 : 		 Лидер TRAILIGHT исполняет PRIMUS

14 дек 2022 : 		 Лидер TRAILIGHT исполняет METALLICA

22 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAILIGHT

18 окт 2022 : 		 Барабаны для нового альбома TRAILIGHT записал бывший из ANATHEMA

21 сен 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND на новом альбоме TRAILIGHT

18 фев 2022 : 		 Новое видео TRAILIGHT

2 янв 2022 : 		 Трейлер нового альбома TRAILIGHT

18 ноя 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND, JED SIMON и BURTON C. BELL на новом альбоме TRAILIGHT

14 сен 2021 : 		 TRAILIGHT записали кавер-версию NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

20 июл 2021 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

5 июл 2021 : 		 Гитарист ARCHETYPE на новом альбоме TRAILIGHT

3 июн 2021 : 		 Бывший гитарист STRAPPING YOUNG LAD на новом альбоме TRAILIGHT

20 апр 2021 : 		 Гитарист CYANOTIC на новом альбоме TRAILIGHT

9 апр 2021 : 		 TRAILIGHT завершили сочинение

1 апр 2021 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом

26 фев 2021 : 		 TRAILIGHT работают над альбомом

15 янв 2021 : 		 Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT доступен для прослушивания

15 окт 2020 : 		 Дата выход нового альбома TRAILIGHT

30 сен 2020 : 		 TRAILIGHT завершили запись альбома

16 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT

25 июл 2020 : 		 OMER CORDELL работает над новой музыкой
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|||| 2 мар 2023

Новая песня TRAILIGHT



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"The One You Feed", новая песня группы TRAILIGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mirrors", выход которого запланирован на этот год.

Трек-лист:

"The One You Feed" (featuring Devin Townsend)
"Mirrors"
"Lead A Horse to Water"
"Traveller"
"Elegy"
"Harbour"
"Victory"
"Harbour" (acoustic)

TRAILIGHT -




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