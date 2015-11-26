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Trailight

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Новое видео TRAILIGHT



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"Chasing Daylight", новое видео группы TRAILIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chasing Daylight", выходящего 22 февраля.

TRAILIGHT Release Official Video For New Single




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