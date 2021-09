сегодня



TRAILIGHT записали кавер-версию NICK CAVE AND THE BAD SEEDS "The Weeping Song" при гостевом участии Dave'a Padden'a (ex-Annihilator) и Burton'a C. Bell'a. Песня будет включена в альбом в качестве бонус-трека.







