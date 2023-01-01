Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 42
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 12
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 11
*Новая песня BYRON 11
*Видео с текстом от IN FLAMES 10
*IRON MAIDEN пока шестые 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 42
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
[= ||| все новости группы



*

Trailight

*



12 фев 2023 : 		 TRAILIGHT завершили запись

10 янв 2023 : 		 Лидер TRAILIGHT исполняет PRIMUS

14 дек 2022 : 		 Лидер TRAILIGHT исполняет METALLICA

22 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAILIGHT

18 окт 2022 : 		 Барабаны для нового альбома TRAILIGHT записал бывший из ANATHEMA

21 сен 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND на новом альбоме TRAILIGHT

18 фев 2022 : 		 Новое видео TRAILIGHT

2 янв 2022 : 		 Трейлер нового альбома TRAILIGHT

18 ноя 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND, JED SIMON и BURTON C. BELL на новом альбоме TRAILIGHT

14 сен 2021 : 		 TRAILIGHT записали кавер-версию NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

20 июл 2021 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

5 июл 2021 : 		 Гитарист ARCHETYPE на новом альбоме TRAILIGHT

3 июн 2021 : 		 Бывший гитарист STRAPPING YOUNG LAD на новом альбоме TRAILIGHT

20 апр 2021 : 		 Гитарист CYANOTIC на новом альбоме TRAILIGHT

9 апр 2021 : 		 TRAILIGHT завершили сочинение

1 апр 2021 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом

26 фев 2021 : 		 TRAILIGHT работают над альбомом

15 янв 2021 : 		 Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT доступен для прослушивания

15 окт 2020 : 		 Дата выход нового альбома TRAILIGHT

30 сен 2020 : 		 TRAILIGHT завершили запись альбома

16 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT

25 июл 2020 : 		 OMER CORDELL работает над новой музыкой

26 мар 2019 : 		 Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TRAILIGHT завершили запись



zoom
Omer Cordell опубликовал следующее сообщение:

«После пяти трудоёмких месяцев я рад сообщить, что процесс записи альбома "Mirrors" официально завершён! К Daniel'y, Cory и мне присоединился целый список замечательных и талантливых гостей: Devin, Oswin, Eyal, Dave, Conan, Andrea и Meris, которые внесли свой уникальный и прекрасный талант в этот проект. Я очень горжусь этим альбомом и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться им со всеми вами". Daniel Cardoso берёт на себя обязанности по сведению и приступит к работе в ближайшее время.

Песня "The One You Feed" с лид-гитарой в исполнении замечательного Devin'a Townsend'a будет доступна в ближайшие недели. Daniel проделал феноменальную работу по сведению этого альбома, который вы все услышите уже в скором будущем!»

TRAILIGHT - Recording Of New Album Complete; First Single Featuring DEVIN TOWNSEND To Be Released




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 267

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом