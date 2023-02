сегодня



TRAILIGHT завершили запись



Omer Cordell опубликовал следующее сообщение:



«После пяти трудоёмких месяцев я рад сообщить, что процесс записи альбома "Mirrors" официально завершён! К Daniel'y, Cory и мне присоединился целый список замечательных и талантливых гостей: Devin, Oswin, Eyal, Dave, Conan, Andrea и Meris, которые внесли свой уникальный и прекрасный талант в этот проект. Я очень горжусь этим альбомом и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться им со всеми вами". Daniel Cardoso берёт на себя обязанности по сведению и приступит к работе в ближайшее время.



Песня "The One You Feed" с лид-гитарой в исполнении замечательного Devin'a Townsend'a будет доступна в ближайшие недели. Daniel проделал феноменальную работу по сведению этого альбома, который вы все услышите уже в скором будущем!»







