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TRAILIGHT работают над альбомом



TRAILIGHT опубликовали фрагмент работы над новым альбомом, получившим название "Chasing Daylight".

<a data-cke-saved-href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia" href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia">Sophia by Trailight</a>





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