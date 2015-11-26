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*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 485
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 44
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Trailight

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26 фев 2021 : 		 TRAILIGHT работают над альбомом

15 янв 2021 : 		 Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT доступен для прослушивания

15 окт 2020 : 		 Дата выход нового альбома TRAILIGHT

30 сен 2020 : 		 TRAILIGHT завершили запись альбома

16 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT

25 июл 2020 : 		 OMER CORDELL работает над новой музыкой

26 мар 2019 : 		 Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты

21 дек 2018 : 		 Тизер нового альбома TRAILIGHT

11 июн 2016 : 		 Превью нового альбома TRAILIGHT

24 май 2016 : 		 TRAILIGHT начали сбор средств

21 май 2016 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

25 мар 2016 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от TRAILIGHT

23 фев 2016 : 		 Кавер-версия NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

14 фев 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

10 фев 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

9 фев 2016 : 		 Лидер TRAILIGHT поддерживает басиста OCEAN MACHINE

15 янв 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

13 янв 2016 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом

28 дек 2015 : 		 Новое видео TRAILIGHT

13 окт 2015 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR в TRAILIGHT

2 май 2015 : 		 Новая песня TRAILIGHT

23 мар 2015 : 		 Тизер нового альбома TRAILIGHT

13 фев 2015 : 		 TRAILIGHT о записи альбома
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|||| сегодня

TRAILIGHT работают над альбомом



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TRAILIGHT опубликовали фрагмент работы над новым альбомом, получившим название "Chasing Daylight".

TRAILIGHT - New Album In The Works; Vocal Tracking Demo Posted



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