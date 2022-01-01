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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 15
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Новое видео STRATOVARIUS 10
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Trailight

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22 ноя 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRAILIGHT

18 окт 2022 : 		 Барабаны для нового альбома TRAILIGHT записал бывший из ANATHEMA

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18 фев 2022 : 		 Новое видео TRAILIGHT

2 янв 2022 : 		 Трейлер нового альбома TRAILIGHT

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20 июл 2021 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

5 июл 2021 : 		 Гитарист ARCHETYPE на новом альбоме TRAILIGHT

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20 апр 2021 : 		 Гитарист CYANOTIC на новом альбоме TRAILIGHT

9 апр 2021 : 		 TRAILIGHT завершили сочинение

1 апр 2021 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом

26 фев 2021 : 		 TRAILIGHT работают над альбомом

15 янв 2021 : 		 Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT доступен для прослушивания

15 окт 2020 : 		 Дата выход нового альбома TRAILIGHT

30 сен 2020 : 		 TRAILIGHT завершили запись альбома

16 сен 2020 : 		 Обложка нового альбома TRAILIGHT

27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT

25 июл 2020 : 		 OMER CORDELL работает над новой музыкой

26 мар 2019 : 		 Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты

21 дек 2018 : 		 Тизер нового альбома TRAILIGHT

11 июн 2016 : 		 Превью нового альбома TRAILIGHT

24 май 2016 : 		 TRAILIGHT начали сбор средств
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Обложка и трек-лист нового альбома TRAILIGHT



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TRAILIGHT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, выход которого намечен на первый квартал 2023:

"The One You Feed" (featuring Devin Townsend)
"Mirrors"
"Lead A Horse to Water"
"Traveller"
"Elegy"
"Harbour"
"Victory"
"Harbour" (acoustic)

TRAILIGHT - Artwork And Tracklist For New Album Revealed




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