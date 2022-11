сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома TRAILIGHT



TRAILIGHT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, выход которого намечен на первый квартал 2023:



"The One You Feed" (featuring Devin Townsend)

"Mirrors"

"Lead A Horse to Water"

"Traveller"

"Elegy"

"Harbour"

"Victory"

"Harbour" (acoustic)







