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*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 210
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 26
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Trailight

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27 авг 2020 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

11 авг 2020 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT

25 июл 2020 : 		 OMER CORDELL работает над новой музыкой

26 мар 2019 : 		 Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты

21 дек 2018 : 		 Тизер нового альбома TRAILIGHT

11 июн 2016 : 		 Превью нового альбома TRAILIGHT

24 май 2016 : 		 TRAILIGHT начали сбор средств

21 май 2016 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью

25 мар 2016 : 		 Кавер-версия ANTHRAX от TRAILIGHT

23 фев 2016 : 		 Кавер-версия NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

14 фев 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

10 фев 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

9 фев 2016 : 		 Лидер TRAILIGHT поддерживает басиста OCEAN MACHINE

15 янв 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT

13 янв 2016 : 		 Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом

28 дек 2015 : 		 Новое видео TRAILIGHT

13 окт 2015 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR в TRAILIGHT

2 май 2015 : 		 Новая песня TRAILIGHT

23 мар 2015 : 		 Тизер нового альбома TRAILIGHT

13 фев 2015 : 		 TRAILIGHT о записи альбома

10 янв 2015 : 		 Барабанщик DEVIN TOWNSEND PROJECT в TRAILIGHT
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|||| сегодня

Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью



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Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал фрагмент композиции "Aftershock", которая войдёт в новый альбом коллектива, получивший название "Sophia - Eon". Релиз пластинки намечен на осень 2020 года.

TRAILIGHT Mastermind OMER CORDELL Posts New Vocal Tracking Teaser; Title Of New Album Revealed (Video)



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