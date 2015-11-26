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Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью



Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал фрагмент композиции "Aftershock", которая войдёт в новый альбом коллектива, получивший название "Sophia - Eon". Релиз пластинки намечен на осень 2020 года.







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