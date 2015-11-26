15 янв 2021



Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой



Вокалист TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал сообщение о том, что работает над новым материалом и готов представить рабочую версию нового проекта ORION.

<a data-cke-saved-href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia" href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia">Sophia by Trailight</a>





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