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Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий...
97
Умер Алекси Лайхо
88
Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий
87
Marko Hietala уходит из NIGHTWISH
59
Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»
56
все новости группы
Trailight
Канада
Progressive Metal
http://www.trailight.webs.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/trailightmusic
15 янв 2021
:
Вокалист TRAILIGHT работает над новой музыкой
27 ноя 2020
:
Новый альбом TRAILIGHT доступен для прослушивания
15 окт 2020
:
Дата выход нового альбома TRAILIGHT
30 сен 2020
:
TRAILIGHT завершили запись альбома
16 сен 2020
:
Обложка нового альбома TRAILIGHT
27 авг 2020
:
Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью
11 авг 2020
:
Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT
25 июл 2020
:
OMER CORDELL работает над новой музыкой
26 мар 2019
:
Лидер TRAILIGHT записал песню продолительностью 33 минуты
21 дек 2018
:
Тизер нового альбома TRAILIGHT
11 июн 2016
:
Превью нового альбома TRAILIGHT
24 май 2016
:
TRAILIGHT начали сбор средств
21 май 2016
:
Новый альбом TRAILIGHT выйдет осенью
25 мар 2016
:
Кавер-версия ANTHRAX от TRAILIGHT
23 фев 2016
:
Кавер-версия NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT
14 фев 2016
:
Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT
10 фев 2016
:
Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT
9 фев 2016
:
Лидер TRAILIGHT поддерживает басиста OCEAN MACHINE
15 янв 2016
:
Фрагмент кавер-версии NICK CAVE AND THE BAD SEEDS от TRAILIGHT
13 янв 2016
:
Новый альбом TRAILIGHT выйдет летом
28 дек 2015
:
Новое видео TRAILIGHT
13 окт 2015
:
Бывший вокалист ANNIHILATOR в TRAILIGHT
2 май 2015
:
Новая песня TRAILIGHT
23 мар 2015
:
Тизер нового альбома TRAILIGHT
13 фев 2015
:
TRAILIGHT о записи альбома
10 янв 2015
:
Барабанщик DEVIN TOWNSEND PROJECT в TRAILIGHT
15 янв 2021
Вокалист
TRAILIGHT
работает над новой музыкой
Вокалист TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал сообщение о том, что работает над новым материалом и готов представить рабочую версию нового проекта ORION.
<a data-cke-saved-href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia" href="https://trailight.bandcamp.com/album/sophia">Sophia by Trailight</a>
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).