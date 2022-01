сегодня



Трейлер нового альбома TRAILIGHT



Лидер TRAILIGHT Omer Cordell опубликовал трейлер к новому альбому Chasing Daylight, релиз которого намечен на 22 февраля. Планируется выпустить два сингла: заглавный трек и кавер-версию Nick Cave And The Bad Seeds' "The Weeping Song" при участии Dave Padden (ex-Annihilator) и Burton C. Bell (ex-Fear Factory).







