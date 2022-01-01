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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Trailight

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Барабаны для нового альбома TRAILIGHT записал бывший из ANATHEMA



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Лидер группы TRAILIGHT Omer Cordell сообщил, что партии ударных для нового альбома, за которые отвечает DANIEL CARDOSO, были полностью записаны.

Former ANATHEMA Drummer DANIEL CARDOSO Completes Recordings For New TRAILIGHT Album




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