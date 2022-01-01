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Барабаны для нового альбома TRAILIGHT записал бывший из ANATHEMA



Лидер группы TRAILIGHT Omer Cordell сообщил, что партии ударных для нового альбома, за которые отвечает DANIEL CARDOSO, были полностью записаны.







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