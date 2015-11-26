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Trailight

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13 окт 2015 : 		 Бывший вокалист ANNIHILATOR в TRAILIGHT

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Бывший вокалист ANNIHILATOR сведёт новый альбом TRAILIGHT



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TRAILIGHT сообщили о том, что за сведение их нового альбома будет отвечать бывший вокалист ANNIHILATOR Dave Padden.

TRAILIGHT - New Album To Be Mixed By Former ANNIHILATOR Frontman DAVE PADDEN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


11 авг 2020, 13:22		Падден вернись!


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