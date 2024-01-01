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Вокалист SUM 41: «Я только сейчас понял, что скоро всё»



DERYCK WHIBLEY в интервью iHeartRadio так ответил на вопрос о том, не начинает ли он «чувствовать себя более серьезным», что SUM 41 сыграют в некоторых из этих городов в последний раз, когда до старта канадского этапа «Tour Of The Setting Sum» остается меньше месяца:



«Странно, но я никогда не рассматривал конкретные шоу или отдельные даты. Впервые я понял, что канадский тур будет последним. Поэтому я воспринимаю его в целом, а не только отдельные концерты. И все до этого тура было похоже на «Ну, у нас впереди еще столько туров, еще столько этапов тура, еще столько концертов», а теперь осталось всего четыре недели, и это финальный тур. Так что до меня наконец-то дошло, что все подходит к концу».



На вопрос о том, не возникает ли « ностальгия» и желание посмотреть в «зеркало заднего вида» при подготовке к последнему концерту SUM 41, Deryck сказал:



«Думаю, это зависит от конкретного человека, а я не то чтобы очень ностальгирую. Я с нежностью думаю о прошлом и хорошо его помню, но я не провожу много времени в воспоминаниях. То есть да, куда бы я ни пошел, все, что я делаю, каждый тур, который я совершаю, каждый город, в котором я бываю, постоянно напоминает мне о какой-то дикой или плохой истории, или о чем-то еще, или даже просто о чем-то скучном, о каком-то отличном ресторане, в котором я был, или о какой-то еще мелочи. Я не могу отправиться в любую точку мира без того, чтобы не вспомнить 10 разных историй. Например, если я с женой, которой не было в первые дни, мне нужно рассказать столько историй. Но на самом деле я не сижу и не размышляю, не ностальгирую о чем-то, если только это не настигает меня в определенный момент».







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