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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 42
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Sum 41

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29 ноя 2024 : 		 SUM 41 введут в КЗС

30 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 десять лет не берет в рот крепкого

19 апр 2024 : 		 Вокалист SUM 41 о конце группы: «Настал момент»

26 фев 2024 : 		 Новое видео SUM 41

11 фев 2024 : 		 SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 дек 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUM 41

30 ноя 2023 : 		 DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой

1 ноя 2023 : 		 Новый альбом SUM 41 выйдет весной

28 сен 2023 : 		 Новое видео SUM 41

19 сен 2023 : 		 Вокалист SUM 41 попал в больницу

15 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUM 41

9 май 2023 : 		 SUM 41 всё

25 мар 2022 : 		 SUM 41 выпустят двойной альбом

1 июн 2021 : 		 SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok

27 май 2020 : 		 SUM 41 выпустили сборник би-сайдов

21 янв 2020 : 		 SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва

21 янв 2020 : 		 SUM 41 исполнили песни METALLICA

9 июл 2019 : 		 Новое видео SUM 41

30 апр 2019 : 		 SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
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|||| сегодня

SUM 41 введут в КЗС



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The Canadian Academy Of Recording Arts And Sciences (CARAS) сделали несколько анонсов, среди которых было сообщение о включении SUM 41 в Канадский Зал Славы в рамках 54-церемонии Juno Awards.




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