сегодня



SUM 41 введут в КЗС



The Canadian Academy Of Recording Arts And Sciences (CARAS) сделали несколько анонсов, среди которых было сообщение о включении SUM 41 в Канадский Зал Славы в рамках 54-церемонии Juno Awards.







+0 -0



просмотров: 29