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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
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42
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
51
Вокалист GOJIRA зовет в веганы
42
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
22
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз...
22
все новости группы
Sum 41
Канада
Punk Rock
Pop Punk
https://www.sum41.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/Sum41
Facebook:
https://www.facebook.com/Sum41/
29 ноя 2024
:
SUM 41 введут в КЗС
30 апр 2024
:
Вокалист SUM 41 десять лет не берет в рот крепкого
19 апр 2024
:
Вокалист SUM 41 о конце группы: «Настал момент»
26 фев 2024
:
Новое видео SUM 41
11 фев 2024
:
SUM 41 в 'Jimmy Kimmel Live!'
12 дек 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома SUM 41
30 ноя 2023
:
DERYCK WHIBLEY об уходе SUM 41 на покой
1 ноя 2023
:
Новый альбом SUM 41 выйдет весной
28 сен 2023
:
Новое видео SUM 41
19 сен 2023
:
Вокалист SUM 41 попал в больницу
15 авг 2023
:
Профессиональное видео полного выступления SUM 41
9 май 2023
:
SUM 41 всё
25 мар 2022
:
SUM 41 выпустят двойной альбом
1 июн 2021
:
SUM 41 представили новую версию трека со звездой TikTok
27 май 2020
:
SUM 41 выпустили сборник би-сайдов
21 янв 2020
:
SUM 41 отменили концерт в Париже из-за взрыва
21 янв 2020
:
SUM 41 исполнили песни METALLICA
9 июл 2019
:
Новое видео SUM 41
30 апр 2019
:
SUM 41 возвращаются с «самым тяжёлым и агрессивным альбомом»
сегодня
SUM 41 введут в КЗС
The Canadian Academy Of Recording Arts And Sciences (CARAS) сделали несколько анонсов, среди которых было сообщение о включении SUM 41 в Канадский Зал Славы в рамках 54-церемонии Juno Awards.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет