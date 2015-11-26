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Cynic

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8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC

21 фев 2018 : 		 Новый ударник CYNIC в деле

15 янв 2018 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2017 : 		 CYNIC продолжат без Sean'a

25 янв 2017 : 		 Новый релиз CYNIC выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast

12 сен 2015 : 		 PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC

10 сен 2015 : 		 CYNIC объявили о распаде

6 ноя 2014 : 		 PAUL MASVIDAL не хотел бы, чтобы CYNIC помнили как 'гей металл группу'

13 май 2014 : 		 Музыканты CYNIC признались, что они геи

6 фев 2014 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

29 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CYNIC

15 янв 2014 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2013 : 		 Видео с текстом от CYNIC

4 дек 2013 : 		 Трек-лист нового альбома CYNIC

15 ноя 2013 : 		 Новый альбом CYNIC выйдет в феврале

11 ноя 2013 : 		 Обложка нового альбома CYNIC

18 май 2013 : 		 CYNIC начали сведение

13 дек 2012 : 		 Барабанщик CYNIC о новом альбоме

11 дек 2012 : 		 CYNIC отправились в студию

7 сен 2012 : 		 CYNIC о новом альбоме

30 мар 2012 : 		 Новое видео CYNIC

21 фев 2012 : 		 CYNIC работают над новым материалом
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Новая песня фронтмена CYNIC



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"Parasite", новая песня группы композитора и гитариста CYNIC Paul'a Masvidal'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Mythical", выход которого запланирован на 31 мая на лейбле Masvidalien Records



CYNIC






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