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Новая песня фронтмена CYNIC



"Parasite", новая песня группы композитора и гитариста CYNIC Paul'a Masvidal'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сольного альбома "Mythical", выход которого запланирован на 31 мая на лейбле Masvidalien Records



















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