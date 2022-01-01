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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 11
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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Cynic

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25 май 2022 : 		 Концертное видео CYNIC

28 ноя 2021 : 		 Новое видео CYNIC

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC

21 фев 2018 : 		 Новый ударник CYNIC в деле
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|||| 25 май 2022

Концертное видео CYNIC



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CYNIC опубликовали концертное видео на “King of Those Who Know”, съемки которого проходили в рамках EYESCREAM METALFEST II в Мехико в 2010 году.




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