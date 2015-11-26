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Cynic

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|||| 28 сен 2021

Новая песня CYNIC



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"Mythical Serpents", новая песня группы CYNIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома"Ascension Codes", выход которого запланирован на 26 ноября на Season Of Mist.

Трек-лист:

01. Mu-54* (0:32)

02. The Winged Ones (5:08)

03. A'-va432 (0:28)

04. Elements And Their Inhabitants (3:09)

05. Ha-144 (0:30)

06. Mythical Serpents (6:24)

07. Sha48* (0:19)

08. 6th Dimensional Archetype (4:07)

09. DNA Activation Template (5:25)

10. Shar-216 (0:23)

11. Architects Of Consciousness (6:20)

12. DA'z-a86.4 (0:34)

13. Aurora (4:34)

14. DU-*61.714285 (0:30)

15. In A Multiverse Where Atoms Sing (3:48)

16. A'jha108 (0:28)

17. Diamond Light Body (5:43)

18. Ec-ka72 (0:47)

CYNIC Announces 'Ascension Codes' Album, Drops 'Mythical Serpents' Single





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


28 сен 2021, 21:40		Да какая там группа, один Масвидаль остался.

Sw0Rn


29 сен 2021, 01:54		Масвидал что, другие миры познал?

hansi_hrb


29 сен 2021, 01:57		музыка приятная, а вот вокал педерастический в плохом смысле слова простите за тавтологию.


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