28 сен 2021



Новая песня CYNIC



"Mythical Serpents", новая песня группы CYNIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома"Ascension Codes", выход которого запланирован на 26 ноября на Season Of Mist.



Трек-лист:



01. Mu-54* (0:32)



02. The Winged Ones (5:08)



03. A'-va432 (0:28)



04. Elements And Their Inhabitants (3:09)



05. Ha-144 (0:30)



06. Mythical Serpents (6:24)



07. Sha48* (0:19)



08. 6th Dimensional Archetype (4:07)



09. DNA Activation Template (5:25)



10. Shar-216 (0:23)



11. Architects Of Consciousness (6:20)



12. DA'z-a86.4 (0:34)



13. Aurora (4:34)



14. DU-*61.714285 (0:30)



15. In A Multiverse Where Atoms Sing (3:48)



16. A'jha108 (0:28)



17. Diamond Light Body (5:43)



18. Ec-ka72 (0:47)













+6 -0



( 3 ) просмотров: 755