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Скончался барабанщик DEATH и CYNIC
14 окт 2019
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Новое видео гитариста CYNIC
15 авг 2019
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CYNIC переиздадут второй альбом
19 июл 2019
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Новое видео фронтмена CYNIC
4 июн 2019
:
Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР
8 май 2019
:
Новая песня фронтмена CYNIC
20 апр 2019
:
Гитарист CYNIC выпустит трилогию
15 апр 2019
:
Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK
4 май 2018
:
Обучающее видео от CYNIC
21 фев 2018
:
Новый ударник CYNIC в деле
15 янв 2018
:
Новая песня CYNIC
11 дек 2017
:
CYNIC продолжат без Sean'a
25 янв 2017
:
Новый релиз CYNIC выйдет зимой
18 сен 2015
:
MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast
12 сен 2015
:
PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC
10 сен 2015
:
CYNIC объявили о распаде
6 ноя 2014
:
PAUL MASVIDAL не хотел бы, чтобы CYNIC помнили как 'гей металл группу'
13 май 2014
:
Музыканты CYNIC признались, что они геи
6 фев 2014
:
Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания
29 янв 2014
:
Видео с текстом от CYNIC
15 янв 2014
:
Новая песня CYNIC
11 дек 2013
:
Видео с текстом от CYNIC
4 дек 2013
:
Трек-лист нового альбома CYNIC
15 ноя 2013
:
Новый альбом CYNIC выйдет в феврале
11 ноя 2013
:
Обложка нового альбома CYNIC
18 май 2013
:
CYNIC начали сведение
13 дек 2012
:
Барабанщик CYNIC о новом альбоме
11 дек 2012
:
CYNIC отправились в студию
7 сен 2012
:
CYNIC о новом альбоме
30 мар 2012
:
Новое видео CYNIC
21 фев 2012
:
CYNIC работают над новым материалом
30 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза CYNIC
1 дек 2011
:
Информация по переносу концерта CYNIC
28 ноя 2011
:
Концерт CYNIC в Москве отменен
9 ноя 2011
:
CYNIC в акустике
12 окт 2011
:
Новая песня CYNIC
11 окт 2011
:
Туровый состав CYNIC
10 окт 2011
:
Превью нового ЕР CYNIC
7 сен 2011
:
Новый ЕР CYNIC выйдет в ноябре
6 июн 2011
:
CYNIC о новом альбоме
15 дек 2010
:
Изменения в составе CYNIC
19 окт 2010
:
Обучающий DVD от барабанщика CYNIC
11 мар 2010
:
Обложка и трек-лист нового миньона CYNIC
27 фев 2010
:
CYNIC в мае выпустят новый миньон
9 окт 2008
:
CYNIC опубликовали новую песню в сети
2 сен 2008
:
CYNIC: «Пришло время рассказать новую историю»
9 май 2008
:
Фронтмен CYNIC комментирует контракт с Season of Mist
4 май 2008
:
CYNIC заключили контракт с SEASON OF MIST RECORDS
18 янв 2008
:
CYNIC запишут новый альбом
7 сен 2006
:
CYNIC: Слухи о реюнионе обретают реальные очертания
28 сен 2021
Новая песня
CYNIC
"Mythical Serpents", новая песня группы CYNIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома"Ascension Codes", выход которого запланирован на 26 ноября на Season Of Mist.
Трек-лист:
01. Mu-54* (0:32)
02. The Winged Ones (5:08)
03. A'-va432 (0:28)
04. Elements And Their Inhabitants (3:09)
05. Ha-144 (0:30)
06. Mythical Serpents (6:24)
07. Sha48* (0:19)
08. 6th Dimensional Archetype (4:07)
09. DNA Activation Template (5:25)
10. Shar-216 (0:23)
11. Architects Of Consciousness (6:20)
12. DA'z-a86.4 (0:34)
13. Aurora (4:34)
14. DU-*61.714285 (0:30)
15. In A Multiverse Where Atoms Sing (3:48)
16. A'jha108 (0:28)
17. Diamond Light Body (5:43)
18. Ec-ka72 (0:47)
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-0
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3
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Corpsegrinder04
28 сен 2021, 21:40
Да какая там группа, один Масвидаль остался.
Sw0Rn
29 сен 2021, 01:54
Масвидал что, другие миры познал?
hansi_hrb
29 сен 2021, 01:57
музыка приятная, а вот вокал педерастический в плохом смысле слова простите за тавтологию.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).