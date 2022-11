сегодня



CYNIC исполнят "Focus" целиком



CYNIC планируют отметить 30-летие альбома "Focus" двумя выступлениями, в рамках которых будет целиком исполнен этот знаковый альбом. Состав будет следующим: Paul Masvidal — вокал и гитара, Max Phelps (EXIST, DEATH TO ALL) — дополнительные вокал и гитара, Brandon Giffin (THE FACELESS, THE ZENITH PASSAGE) — бас, Matt Lynch (NOVA COLLECTIVE, INTRONAUT) — ударные и перкуссия.



Masvidal: «Прошло уже восемь лет с последнего выступления CYNIC, но пролетели они как один миг. В этой главе мы рассмотрим проблемы терпения, преодоления трудностей и целительную силу музыки».







