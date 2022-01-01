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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 10
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Cynic

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23 ноя 2022 : 		 CYNIC исполнят "Focus" целиком

25 май 2022 : 		 Концертное видео CYNIC

28 ноя 2021 : 		 Новое видео CYNIC

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC
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CYNIC исполнят "Focus" целиком



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CYNIC планируют отметить 30-летие альбома "Focus" двумя выступлениями, в рамках которых будет целиком исполнен этот знаковый альбом. Состав будет следующим: Paul Masvidal — вокал и гитара, Max Phelps (EXIST, DEATH TO ALL) — дополнительные вокал и гитара, Brandon Giffin (THE FACELESS, THE ZENITH PASSAGE) — бас, Matt Lynch (NOVA COLLECTIVE, INTRONAUT) — ударные и перкуссия.

Masvidal: «Прошло уже восемь лет с последнего выступления CYNIC, но пролетели они как один миг. В этой главе мы рассмотрим проблемы терпения, преодоления трудностей и целительную силу музыки».




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