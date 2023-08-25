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Cynic

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|||| 25 авг 2023

PAUL MASVIDAL исполняет CYNIC



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PAUL MASVIDAL исполнил песню CYNIC "Mythical Serpents" для EMG.

Watch PAUL MASVIDAL Perform CYNIC's




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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25 авг 2023
Corpsegrinder04
Народ, кто шарит, объясните крутость Соло 3:25 - 3:50. Вот чисто с обывательской точки зрения выглядит, как будто чел учиться на гитаре играть под какой-то аккомпанемент. Хотя в крутости и техничности Масвидала никаких сомнений быть не может.
Я просто вспоминаю его соляки вместе с Шульдинером вперемешку на Human там всё шикарно звучало, и в тему и красиво. Ему и на записи альбома там было 19 лет всего. А тут просто ппц какой-то.
Like!5
25 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, тоже самое подумал, очень странно звучит.
Like!4
25 авг 2023
O
Orthodox
Вашингтон Ирвинг, тому що ти гомофоб!
Like!1  Dislike!1
25 авг 2023
gravitgroove
Никогда не нравились, голос у него ужасен как всегда, звучит будто бутылку портвейна уронил на гранитный бордюр.
Like!4
25 авг 2023
Corpsegrinder04
gravitgroove, особенно после того, как до этого на ней посидел.
Like!5

просмотров: 1193

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