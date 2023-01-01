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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Cynic

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19 июн 2023 : 		 CYNIC целиком исполнили Focus

30 янв 2023 : 		 Первый за восемь лет концерт CYNIC

23 ноя 2022 : 		 CYNIC исполнят "Focus" целиком

25 май 2022 : 		 Концертное видео CYNIC

28 ноя 2021 : 		 Новое видео CYNIC

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию
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|||| сегодня

CYNIC целиком исполнили Focus



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Видео с выступления CYNIC, состоявшегося 14 июня в Brick By Brick, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.




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