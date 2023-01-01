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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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*

Cynic

*



30 янв 2023 : 		 Первый за восемь лет концерт CYNIC

23 ноя 2022 : 		 CYNIC исполнят "Focus" целиком

25 май 2022 : 		 Концертное видео CYNIC

28 ноя 2021 : 		 Новое видео CYNIC

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK
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Первый за восемь лет концерт CYNIC



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Первый за восемь лет концерт CYNIC прошел 27 января в Knitting Factory, Los Angeles, California. Это было "секретное мероприятие", на котором группа выступала как UROBORIC FORMS.




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