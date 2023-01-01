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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
57
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
40
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
17
Новая песня OVERKILL
15
METALLICA представит альбом в кинотеатрах
13
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
9
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
9
CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би...
8
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8
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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
57
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
40
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
17
Новая песня OVERKILL
15
все новости группы
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30 янв 2023
:
Первый за восемь лет концерт CYNIC
23 ноя 2022
:
CYNIC исполнят "Focus" целиком
25 май 2022
:
Концертное видео CYNIC
28 ноя 2021
:
Новое видео CYNIC
25 ноя 2021
:
Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания
19 ноя 2021
:
Новая песня CYNIC
28 сен 2021
:
Новая песня CYNIC
13 сен 2021
:
Причины смерти басиста CYNIC
26 янв 2021
:
Часовой трибьют барабанщику CYNIC
8 янв 2021
:
CYNIC выпустят новый альбом
10 дек 2020
:
Умер басист CYNIC
3 апр 2020
:
GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте
28 янв 2020
:
Муж о смерти Шона Рейнерта
28 янв 2020
:
Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте
28 янв 2020
:
Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте
28 янв 2020
:
MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте
28 янв 2020
:
Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте
28 янв 2020
:
Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта
26 янв 2020
:
Скончался барабанщик DEATH и CYNIC
14 окт 2019
:
Новое видео гитариста CYNIC
15 авг 2019
:
CYNIC переиздадут второй альбом
19 июл 2019
:
Новое видео фронтмена CYNIC
4 июн 2019
:
Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР
8 май 2019
:
Новая песня фронтмена CYNIC
20 апр 2019
:
Гитарист CYNIC выпустит трилогию
15 апр 2019
:
Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK
4 май 2018
:
Обучающее видео от CYNIC
21 фев 2018
:
Новый ударник CYNIC в деле
15 янв 2018
:
Новая песня CYNIC
11 дек 2017
:
CYNIC продолжат без Sean'a
25 янв 2017
:
Новый релиз CYNIC выйдет зимой
18 сен 2015
:
MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast
12 сен 2015
:
PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC
10 сен 2015
:
CYNIC объявили о распаде
6 ноя 2014
:
PAUL MASVIDAL не хотел бы, чтобы CYNIC помнили как 'гей металл группу'
13 май 2014
:
Музыканты CYNIC признались, что они геи
6 фев 2014
:
Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания
29 янв 2014
:
Видео с текстом от CYNIC
15 янв 2014
:
Новая песня CYNIC
11 дек 2013
:
Видео с текстом от CYNIC
4 дек 2013
:
Трек-лист нового альбома CYNIC
15 ноя 2013
:
Новый альбом CYNIC выйдет в феврале
11 ноя 2013
:
Обложка нового альбома CYNIC
18 май 2013
:
CYNIC начали сведение
13 дек 2012
:
Барабанщик CYNIC о новом альбоме
11 дек 2012
:
CYNIC отправились в студию
7 сен 2012
:
CYNIC о новом альбоме
30 мар 2012
:
Новое видео CYNIC
21 фев 2012
:
CYNIC работают над новым материалом
30 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового релиза CYNIC
1 дек 2011
:
Информация по переносу концерта CYNIC
28 ноя 2011
:
Концерт CYNIC в Москве отменен
9 ноя 2011
:
CYNIC в акустике
12 окт 2011
:
Новая песня CYNIC
11 окт 2011
:
Туровый состав CYNIC
10 окт 2011
:
Превью нового ЕР CYNIC
7 сен 2011
:
Новый ЕР CYNIC выйдет в ноябре
6 июн 2011
:
CYNIC о новом альбоме
15 дек 2010
:
Изменения в составе CYNIC
19 окт 2010
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Обучающий DVD от барабанщика CYNIC
11 мар 2010
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Обложка и трек-лист нового миньона CYNIC
27 фев 2010
:
CYNIC в мае выпустят новый миньон
9 окт 2008
:
CYNIC опубликовали новую песню в сети
2 сен 2008
:
CYNIC: «Пришло время рассказать новую историю»
9 май 2008
:
Фронтмен CYNIC комментирует контракт с Season of Mist
4 май 2008
:
CYNIC заключили контракт с SEASON OF MIST RECORDS
18 янв 2008
:
CYNIC запишут новый альбом
7 сен 2006
:
CYNIC: Слухи о реюнионе обретают реальные очертания
сегодня
Первый за восемь лет концерт CYNIC
Первый за восемь лет концерт CYNIC прошел 27 января в Knitting Factory, Los Angeles, California. Это было "секретное мероприятие", на котором группа выступала как UROBORIC FORMS.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет