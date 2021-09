сегодня



Причины смерти басиста CYNIC



CYNIC почтили память Шона Малона ранее не публиковавшейся записью "Integral". Помимо этого Paul Masvidal опубликовал следующее сообщение:



«После смерти моего друга и коллеги по группе CYNIC Шона Мэлоуна в конце 2020 года многие люди публично высказывали предположения об обстоятельствах его смерти и в частном порядке обращались ко мне. Я хранил молчание, пока справлялся со своим горем и из уважения к частной жизни Мэлоуна. Вопросы и слухи не утихают, поэтому я хочу поделиться тем, что могу, с многочисленными поклонниками, чьи жизни он затронул так глубоко и которые ищут окончательного объяснения.



7 декабря 2020 года Мэлоун был найден мёртвым в результате самоубийства в Ларго, штат Флорида, где жила его мать. Она болела некоторое время до своей смерти в 2018 году; Мэлоун был её единственной сиделкой в течение трудного последнего года жизни. Затем, в январе 2020 года, мы внезапно потеряли нашего коллегу по группе Шона Рейнерта. В сочетании с потерей матери это был эмоциональный двойной удар, который сильно повлиял на Мэлоуна.



После смерти его матери мы часто разговаривали, вели долгие беседы о скорби, потере и будущем CYNIC. Я убеждал Шона переехать в Калифорнию и жить со мной, чтобы он мог встать на ноги и начать всё с чистого листа, и он так и сделал. Я заметил в Мэлоуне новую энергию, которой раньше не замечал. Он был рад снова быть в большом мире, мы работали над новой музыкой, и он даже начал преподавать бас в частном порядке. Затем наступила пандемия. Всё закрылось, и Мэлоун тоже. Его боль и страдания вновь проявились, и его свет начал меркнуть.



События приняли неожиданный оборот. Однажды поздним вечером в начале лета он исчез. Я названивал ему, оставлял сообщения, писал смс, писал по электронной почте, связывался с людьми, разыскивающими пропавших без вести, и со всеми, с кем у нас были общие знакомые, но никто ничего не слышал. Ответа не было. Он ушёл из мира. Моя надежда на то, что он перегруппируется в частном порядке и благополучно объявится, обернулась душевной болью 7 декабря.



Сообщая эту печальную новость о его смерти, я хочу отметить его жизнь, поделившись одним из самых красивых и лиричных моментов, когда-либо записанных им, и моментом, который его поклонники ещё не слышали. Через несколько лет после выхода EP CYNIC "Re-Traced" Шон Мэлоун записал партии безладового баса, соло-гитары и вокальный трек под названием "Integral". Вот видео, посвящённое его игре, и полная транскрипция в его честь вместе с файлом песни для скачивания.



Я благодарен за то, что могу поделиться с вами этим видео именно сейчас, и я расскажу подробности о новой музыке в ближайшие недели. Пожалуйста, поприветствуйте гения и трансцендентный талант, которым был Шон Мэлоун. Подробнее о его увлекательной жизни, неповторимых увлечениях и достижениях читайте на его странице в Википедии.



В качестве акта поддержки и в честь месяца информирования о профилактике самоубийств я приглашаю вас сделать пожертвование за скачивание песни "Integral", которая поставляется с гитарной/басовой транскрипцией песни и инструменталом (без басового микса), чтобы коллеги-музыканты могли играть в сопровождении. 50 процентов выручки будет направлено в организации по предотвращению самоубийств To Write Love On Her Arms (TWLOHA) и The Trevor Project. Остальные средства пойдут на финансирование документального фильма о жизни и творчестве Мэлоуна и Рейнерта.



С любовью и бесстрашием, Paul Masvidal».













