Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 340
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 63
*Новое видео HYPOCRISY 42
*Новое видео IRON MAIDEN 39
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
[= ||| все новости группы



*

Cynic

*



13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC

21 фев 2018 : 		 Новый ударник CYNIC в деле

15 янв 2018 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2017 : 		 CYNIC продолжат без Sean'a

25 янв 2017 : 		 Новый релиз CYNIC выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast

12 сен 2015 : 		 PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Причины смерти басиста CYNIC



*
zoom
*
* *
CYNIC почтили память Шона Малона ранее не публиковавшейся записью "Integral". Помимо этого Paul Masvidal опубликовал следующее сообщение:

«После смерти моего друга и коллеги по группе CYNIC Шона Мэлоуна в конце 2020 года многие люди публично высказывали предположения об обстоятельствах его смерти и в частном порядке обращались ко мне. Я хранил молчание, пока справлялся со своим горем и из уважения к частной жизни Мэлоуна. Вопросы и слухи не утихают, поэтому я хочу поделиться тем, что могу, с многочисленными поклонниками, чьи жизни он затронул так глубоко и которые ищут окончательного объяснения.

7 декабря 2020 года Мэлоун был найден мёртвым в результате самоубийства в Ларго, штат Флорида, где жила его мать. Она болела некоторое время до своей смерти в 2018 году; Мэлоун был её единственной сиделкой в течение трудного последнего года жизни. Затем, в январе 2020 года, мы внезапно потеряли нашего коллегу по группе Шона Рейнерта. В сочетании с потерей матери это был эмоциональный двойной удар, который сильно повлиял на Мэлоуна.

После смерти его матери мы часто разговаривали, вели долгие беседы о скорби, потере и будущем CYNIC. Я убеждал Шона переехать в Калифорнию и жить со мной, чтобы он мог встать на ноги и начать всё с чистого листа, и он так и сделал. Я заметил в Мэлоуне новую энергию, которой раньше не замечал. Он был рад снова быть в большом мире, мы работали над новой музыкой, и он даже начал преподавать бас в частном порядке. Затем наступила пандемия. Всё закрылось, и Мэлоун тоже. Его боль и страдания вновь проявились, и его свет начал меркнуть.

События приняли неожиданный оборот. Однажды поздним вечером в начале лета он исчез. Я названивал ему, оставлял сообщения, писал смс, писал по электронной почте, связывался с людьми, разыскивающими пропавших без вести, и со всеми, с кем у нас были общие знакомые, но никто ничего не слышал. Ответа не было. Он ушёл из мира. Моя надежда на то, что он перегруппируется в частном порядке и благополучно объявится, обернулась душевной болью 7 декабря.

Сообщая эту печальную новость о его смерти, я хочу отметить его жизнь, поделившись одним из самых красивых и лиричных моментов, когда-либо записанных им, и моментом, который его поклонники ещё не слышали. Через несколько лет после выхода EP CYNIC "Re-Traced" Шон Мэлоун записал партии безладового баса, соло-гитары и вокальный трек под названием "Integral". Вот видео, посвящённое его игре, и полная транскрипция в его честь вместе с файлом песни для скачивания.

Я благодарен за то, что могу поделиться с вами этим видео именно сейчас, и я расскажу подробности о новой музыке в ближайшие недели. Пожалуйста, поприветствуйте гения и трансцендентный талант, которым был Шон Мэлоун. Подробнее о его увлекательной жизни, неповторимых увлечениях и достижениях читайте на его странице в Википедии.

В качестве акта поддержки и в честь месяца информирования о профилактике самоубийств я приглашаю вас сделать пожертвование за скачивание песни "Integral", которая поставляется с гитарной/басовой транскрипцией песни и инструменталом (без басового микса), чтобы коллеги-музыканты могли играть в сопровождении. 50 процентов выручки будет направлено в организации по предотвращению самоубийств To Write Love On Her Arms (TWLOHA) и The Trevor Project. Остальные средства пойдут на финансирование документального фильма о жизни и творчестве Мэлоуна и Рейнерта.

С любовью и бесстрашием, Paul Masvidal».

CYNIC Bassist SEAN MALONE





Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1441

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом