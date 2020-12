сегодня



Умер басист CYNIC



Басист CYNIC Шон Мэлоун скончался в возрасте 50 лет. Причины смерти не сообщаются. Новости сообщил вокалист и гитарист коллектива, Paul Masvidal.



«Сегодня я узнал, что умер Шон Мэлоун. Я оцепенел и убит горем. У него был блестящий ум, благородное сердце и он был одним из величайших музыкантов, с которыми я когда-либо сталкивался.



Я знаю, что это шокирующая потеря для стольких поклонников, чью жизнь он тронул своим артистизмом, как и для меня. Пожалуйста, сохраните его в своих думах и послушайте его игру, чтобы почтить его жизнь».



Это уже второй участник оригинального состава, который ушел из жизни. В январе не стало Шона Рейнерта, которому было 48 лет.





I learned today that Sean Malone has died. I am numb and grief stricken. He had a brilliant mind, a gracious heart and... Posted by Masvidal on Wednesday, December 9, 2020



Totally shocked and sad to hear of Sean Malone’s passing...he was a tremendous bass and stick player that I had the pleasure of working with many times through the years. He was my Geddy in Cygnus & The Sea Monsters, he played on the 1st OSI album w me...(cont.) pic.twitter.com/QKzt8VuhYN

— Mike Portnoy ? (@MikePortnoy) December 10, 2020









...and we last toured together in 2014 when he was playing Bass in John Wesley’s band opening for Flying Colors. This is just another shocking loss in 2020...sadly the same year we also lost Sean Reinert, his rhythm section partner in Cynic. #RIPSeanMalone ?

— Mike Portnoy ? (@MikePortnoy) December 10, 2020









Sad news, indeed. I’d only met #SeanMalone once or twice but respected him as a serious musician, underrated & with uncommon diversity. It’s unfortunate #Cynic is so overlooked, occupying a space that’s like a subgenre within subgenres (the prog/alt side of 90s death metal) RIP https://t.co/D3W88kyKgY

— Alex Skolnick (@AlexSkolnick) December 10, 2020











+0 -11



( 8 ) просмотров: 1944