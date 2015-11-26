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Cynic

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Умер басист CYNIC



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Басист CYNIC Шон Мэлоун скончался в возрасте 50 лет. Причины смерти не сообщаются. Новости сообщил вокалист и гитарист коллектива, Paul Masvidal.

«Сегодня я узнал, что умер Шон Мэлоун. Я оцепенел и убит горем. У него был блестящий ум, благородное сердце и он был одним из величайших музыкантов, с которыми я когда-либо сталкивался.

Я знаю, что это шокирующая потеря для стольких поклонников, чью жизнь он тронул своим артистизмом, как и для меня. Пожалуйста, сохраните его в своих думах и послушайте его игру, чтобы почтить его жизнь».

Это уже второй участник оригинального состава, который ушел из жизни. В январе не стало Шона Рейнерта, которому было 48 лет.

CYNIC Bassist SEAN MALONE Dead At 50

I learned today that Sean Malone has died. I am numb and grief stricken. He had a brilliant mind, a gracious heart and...

Posted by Masvidal on Wednesday, December 9, 2020
















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КомментарииСкрыть/показать 8 )

YNWA


10 дек 2020, 16:44		Кошмар какой-то...
Печально всё это

resetius


10 дек 2020, 16:48		Причины смерти можно даже не сообщать. Очередной рокер в молодом возрасте. Всё ясно и так.

Jotun


10 дек 2020, 16:48		Половины состава, записывавшего "Focus", уже нет в живых.
Равно как и половины состава, сыгравшего "Human"...

Kaval


10 дек 2020, 16:55		Ровно как и половины состава Traced In Air и 2/3 Carbone-Based Anatomy, Kindly Bent to Free Us.

Kaval


10 дек 2020, 16:58		resetius, а что ясно? Шон, по сути, рокером-то и не был совсем. Концертов с Циниками он дал совсем ничего. Его в молодости даже мама с ними в тур не пустила.
Шон больше преподавательской деятельностью занимался по жизни.

Jotun


10 дек 2020, 17:20		Ну, видимо, молодой пятидесятилетний рокер может умереть только от наркотиков.
По-другому никак.

Svarg_1349


10 дек 2020, 19:03		Масвидала оставили совсем одного :(

Vakh77


10 дек 2020, 20:33		R.I.P. :((((


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