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Умер басист CYNIC
Басист CYNIC Шон Мэлоун скончался в возрасте 50 лет. Причины смерти не сообщаются. Новости сообщил вокалист и гитарист коллектива, Paul Masvidal.
«Сегодня я узнал, что умер Шон Мэлоун. Я оцепенел и убит горем. У него был блестящий ум, благородное сердце и он был одним из величайших музыкантов, с которыми я когда-либо сталкивался.
Я знаю, что это шокирующая потеря для стольких поклонников, чью жизнь он тронул своим артистизмом, как и для меня. Пожалуйста, сохраните его в своих думах и послушайте его игру, чтобы почтить его жизнь».
Это уже второй участник оригинального состава, который ушел из жизни. В январе не стало Шона Рейнерта, которому было 48 лет.
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YNWA
Печально всё это
resetius
Jotun
Равно как и половины состава, сыгравшего "Human"...
Kaval
Kaval
Шон больше преподавательской деятельностью занимался по жизни.
Jotun
По-другому никак.
Svarg_1349
Vakh77
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