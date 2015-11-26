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CYNIC выпустят новый альбом
Гитарист CYNIC Paul Masvidal перед новым годом опубликовал следующее сообщение:
«Пережив потерю двух моих друзей-музыкантов в 2020 году, я стал близок к энергии скорби. Одно, в частности, теперь для меня эмпирически ясно:
Мы все живём в калейдоскопическом процессе перемен. Постоянный поток.
Иногда мы немного меняемся, и синий цвет доминирует, мы снова меняемся — и уже доминирует розовый цвет. Такова наша идентичность. Нет никакого свободно стоящего "я". Мы являемся потоком осознания, который опирается на тело. Мы и есть само осознание.
Когда я впервые услышал новость о смерти Мэлоуна в начале этого месяца, я постепенно перешёл от активного участия в творческом процессе к ощущению, что я внезапно оказался по уши в зыбучих песках. Я не мог играть на гитаре неделями и обнаружил, что трачу всю свою энергию на уборку и организацию дома. Горе — это самый сильный опыт; оно стирает всё остальное.
Спасибо за поддержку и комфорт, которые я получил. В ваших посланиях мне напоминают, что мы все вместе, и что семья Cynic всю жизнь переживала калейдоскопические перемены. Новая запись увидит свет в новом году вместе с планом организации виртуального музыкального мемориала/чествования Мэлоуна и Рейнерта.
Я знаю, что это был неспокойный год для всех. Всем самые тёплые и добрые новогодние пожелания. Пусть у вас будет душевное спокойствие, свобода от страха, пусть у вас будет всё, что вам нужно: любовь, кров, пища и хорошее здоровье».
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