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Cynic

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8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

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28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC

21 фев 2018 : 		 Новый ударник CYNIC в деле

15 янв 2018 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2017 : 		 CYNIC продолжат без Sean'a

25 янв 2017 : 		 Новый релиз CYNIC выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast

12 сен 2015 : 		 PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC

10 сен 2015 : 		 CYNIC объявили о распаде

6 ноя 2014 : 		 PAUL MASVIDAL не хотел бы, чтобы CYNIC помнили как 'гей металл группу'
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CYNIC выпустят новый альбом



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Гитарист CYNIC Paul Masvidal перед новым годом опубликовал следующее сообщение:

«Пережив потерю двух моих друзей-музыкантов в 2020 году, я стал близок к энергии скорби. Одно, в частности, теперь для меня эмпирически ясно:

Мы все живём в калейдоскопическом процессе перемен. Постоянный поток.

Иногда мы немного меняемся, и синий цвет доминирует, мы снова меняемся — и уже доминирует розовый цвет. Такова наша идентичность. Нет никакого свободно стоящего "я". Мы являемся потоком осознания, который опирается на тело. Мы и есть само осознание.

Когда я впервые услышал новость о смерти Мэлоуна в начале этого месяца, я постепенно перешёл от активного участия в творческом процессе к ощущению, что я внезапно оказался по уши в зыбучих песках. Я не мог играть на гитаре неделями и обнаружил, что трачу всю свою энергию на уборку и организацию дома. Горе — это самый сильный опыт; оно стирает всё остальное.

Спасибо за поддержку и комфорт, которые я получил. В ваших посланиях мне напоминают, что мы все вместе, и что семья Cynic всю жизнь переживала калейдоскопические перемены. Новая запись увидит свет в новом году вместе с планом организации виртуального музыкального мемориала/чествования Мэлоуна и Рейнерта.

Я знаю, что это был неспокойный год для всех. Всем самые тёплые и добрые новогодние пожелания. Пусть у вас будет душевное спокойствие, свобода от страха, пусть у вас будет всё, что вам нужно: любовь, кров, пища и хорошее здоровье».



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