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Cynic

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25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

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28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом

19 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена CYNIC

4 июн 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустил акустический ЕР

8 май 2019 : 		 Новая песня фронтмена CYNIC

20 апр 2019 : 		 Гитарист CYNIC выпустит трилогию

15 апр 2019 : 		 Фронтмен CYNIC в сингле BRVMAK

4 май 2018 : 		 Обучающее видео от CYNIC

21 фев 2018 : 		 Новый ударник CYNIC в деле

15 янв 2018 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2017 : 		 CYNIC продолжат без Sean'a
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|||| 25 ноя 2021

Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания



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"Ascension Codes", новый альбом группы CYNIC, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Mu-54* (0:32)

02. The Winged Ones (5:08)

03. A'-va432 (0:28)

04. Elements And Their Inhabitants (3:09)

05. Ha-144 (0:30)

06. Mythical Serpents (6:24)

07. Sha48* (0:19)

08. 6th Dimensional Archetype (4:07)

09. DNA Activation Template (5:25)

10. Shar-216 (0:23)

11. Architects Of Consciousness (6:20)

12. DA'z-a86.4 (0:34)

13. Aurora (4:34)

14. DU-*61.714285 (0:30)

15. In A Multiverse Where Atoms Sing (3:48)

16. A'jha108 (0:28)

17. Diamond Light Body (5:43)

18. Ec-ka72 (0:47)

CYNIC вЂ“ Ascension Codes Streaming In Full Ahead Of Release Date



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


25 ноя 2021, 23:24		Послушаем, чего там глиномес навалял.

Orthodox


25 ноя 2021, 23:37		Corpsegrinder04, зря ты так грубо, музыка утончённо гейская. Звучит всё неплохо.

hansi_hrb


26 ноя 2021, 00:45		музыка прекрасная а вот вокал пидарский в плохом смысле слова. Инструментальную версию готов переслушивать если таковая появится


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