25 ноя 2021



Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания



"Ascension Codes", новый альбом группы CYNIC, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Mu-54* (0:32)



02. The Winged Ones (5:08)



03. A'-va432 (0:28)



04. Elements And Their Inhabitants (3:09)



05. Ha-144 (0:30)



06. Mythical Serpents (6:24)



07. Sha48* (0:19)



08. 6th Dimensional Archetype (4:07)



09. DNA Activation Template (5:25)



10. Shar-216 (0:23)



11. Architects Of Consciousness (6:20)



12. DA'z-a86.4 (0:34)



13. Aurora (4:34)



14. DU-*61.714285 (0:30)



15. In A Multiverse Where Atoms Sing (3:48)



16. A'jha108 (0:28)



17. Diamond Light Body (5:43)



18. Ec-ka72 (0:47)







