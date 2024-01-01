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Винилы CYNIC выйдут зимой



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14 февраля на Svart Records состоится выпуск виниловых релизов CYNIC — Re-Traced EP и Kindly Bent To Free Us.

Paul Masvidal: «Увидеть Re-Traced на легальном 12-дюймовом виниле - это очень здорово, особенно с включением таких бонус-треков, как прекрасная, никогда ранее не издававшаяся басовая партия Шона Мэлоуна в «Wheels Within Wheels» и его волшебное исполнение в «Integral», которую я первоначально выпустил в цифровом виде как дань памяти ему. Электронные версии таких треков Traced In Air, как «Space», «Evolutionary» и «King», переносят песни в совершенно новые сферы. Также синхронистично, что сейчас я играю эти песни на своих сольных акустических эмбиент-шоу, наконец-то перенося их в живой формат. В общем, это совершенно особенное ощущение - видеть эти две пластинки возрожденными.

«Kindly Bent To Free Us» возвращается на виниле к своему 10-летию. Эта пластинка занимает особое место в моем сердце по многим причинам. Во-первых, это песни и путешествие, которое они совершают, исследуя внутренние сферы, как показано на обложке. Затем аранжировки - сырые и взрывные - которые R. Walt Vincent так хорошо передает живую энергию, которой мы делились как трио в репетиционной комнате, когда разрабатывали эти идеи. Кроме того, есть что-то пикантное в том, что это последняя запись, которую мы трое сделали вместе. Очень приятно, что песня «The Earth Is My Witness», которая ранее была лишь бонус-треком в бокс-сете, впервые представлена в этом формате».

CYNIC Vinyl Reissues Available In February; Titles Include Bonus Material + Liner Notes By MARTIN POPOFF вЂ‹вЂ‹вЂ‹вЂ‹вЂ‹вЂ‹вЂ‹




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