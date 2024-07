сегодня



MICHAEL MONROE отметит юбилей альбома HANOI ROCKS



MICHAEL MONROE вместе с Sami Yaffa, Rich Jones, Steve Conte и Karl Rockfist отметят сорокалетие альбома HANOI ROCKS "Two Steps From The Move" четырьмя концертами:



September

10 - Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

11 - Stockholm, Sweden - Debaser Strand



November

27 - London, England - Electric Ballroom

28 - Wolverhampton, England - KKs Steelmill



В таком составе будет исполнен материал альбома целиком, а вторая часть шоу будет посвящена прочим песням Michael Monroe.







