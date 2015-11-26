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Suicide Silence

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14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 июн 2019 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят коллекцию редких вещей в цифре

15 фев 2018 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE исполняет LED ZEPPELIN

24 фев 2017 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

21 фев 2017 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новые песни

17 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE: «Мы создали запись, которая бросила вызов»

2 фев 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

7 янв 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

4 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома SUICIDE SILENCE

28 дек 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE

13 дек 2016 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE о работе с продюсером

3 окт 2016 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новую песню

28 сен 2016 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет зимой

4 мар 2016 : 		 SUICIDE SILENCE нашли продюсера
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|||| 14 июн 2020

Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE



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SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов.

Даты выступлений следующие:

Thursday, July 2, 2020
New York, NY (7PM, EDT)

Friday, July 3.  2020
Boston, MA (7PM, EDT)
Los Angeles, CA (7PM, PDT)

Sunday, July 5,  2020
Norfolk, VA (7PM, EDT)
Las Vegas, NV (7PM, PDT)

Monday, July 6, 2020
London, GB (8PM, BST)
Baltimore, MD (7PM, EDT)

Wednesday, July 8, 2020
Atlanta, GA (7PM, EDT)
Phoenix, AZ (7PM, MST)

Thursday, July 9, 2020
Stuttgart, DE (7 PM, CEST)
Santiago, CL (7 PM, GMT-4)

Saturday, July 11, 2020
Chicago, IL (7 PM, CDT)

SUICIDE SILENCE Announce First Batch Of Virtual World Tour Dates; Video Trailer



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