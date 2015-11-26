14 июн 2020



Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE



SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов.



Даты выступлений следующие:



Thursday, July 2, 2020

New York, NY (7PM, EDT)



Friday, July 3. 2020

Boston, MA (7PM, EDT)

Los Angeles, CA (7PM, PDT)



Sunday, July 5, 2020

Norfolk, VA (7PM, EDT)

Las Vegas, NV (7PM, PDT)



Monday, July 6, 2020

London, GB (8PM, BST)

Baltimore, MD (7PM, EDT)



Wednesday, July 8, 2020

Atlanta, GA (7PM, EDT)

Phoenix, AZ (7PM, MST)



Thursday, July 9, 2020

Stuttgart, DE (7 PM, CEST)

Santiago, CL (7 PM, GMT-4)



Saturday, July 11, 2020

Chicago, IL (7 PM, CDT)







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