Юбилейный релиз SUICIDE SILENCE выйдет летом



SUICIDE SILENCE отметят 15-летие альбома "The Cleansing" выпуском специальной версии с дополнительными заметками и бонус-материалом 24 июня.



Трек-лист:



01. Revelations (Intro)



02. Unanswered



03. Hands Of A Killer



04. The Price Of Beauty



05. The Fallen



06. No Pity For A Coward



07. The Disease



08. Bludgeoned To Death



09. Girl Of Glass



10. In A Photograph



11. Eyes Sewn Shut



12. Green Monster



13. Destruction Of A Statue



14. A Dead Current



15. Swarm



16. Engine No. 9



17. Unanswered (Live In Paris)



18. Bludgeoned To Death (Live In Paris)



19. The Price Of Beauty (Live In Paris)



20. Swarm (Live In Paris)



21. No Pity For A Coward (Live In Paris)



22. Green Monster (Live In Paris)



23. The Fallen (Live In Paris)



24. Destruction Of A Statue (Live In Paris)



25. Hands of a Killer (Instrumental Rehearsal Tapes)



26. In a Photograph (Instrumental Rehearsal Tapes)



27. The Fallen (Instrumental Rehearsal Tapes)



28. Untitled (Instrumental Rehearsal Tapes)







