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*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
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Suicide Silence

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29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE

9 июн 2022 : 		 SUICIDE SILENCE анонсировали новый альбом

4 май 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

2 май 2022 : 		 SUICIDE SILENCE расстались с барабанщиком

25 апр 2022 : 		 Юбилейный релиз SUICIDE SILENCE выйдет летом

25 янв 2022 : 		 SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS

24 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

13 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 июн 2019 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят коллекцию редких вещей в цифре
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Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE



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Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Unanswered"
"Disengage"
"You Only Live Once"
"You Can't Stop Me"
"Slaves To Substance"
"Thinking In Tongues"
"Love Me To Death"
"Wake Up"
"Dying Life"
"Fuck Everything"
"No Pity For A Coward"

SUICIDE SILENCE Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 июн 2022
Mister
Понравился момент, когда вокалист обратил внимание, что слышно, как Металлика играет, а на Suicide всё равно куча народу пришло

просмотров: 229

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