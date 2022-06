сегодня



Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE



Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Unanswered"

"Disengage"

"You Only Live Once"

"You Can't Stop Me"

"Slaves To Substance"

"Thinking In Tongues"

"Love Me To Death"

"Wake Up"

"Dying Life"

"Fuck Everything"

"No Pity For A Coward"







+1 -1



( 1 ) просмотров: 229