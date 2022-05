сегодня



SUICIDE SILENCE расстались с барабанщиком Alex'ом Lopez'ом:



«SUICIDE SILENCE и наш постоянный барабанщик, Alex Lopez, пришли к взаимному соглашению о прекращении сотрудничества. Мы желаем ему всего наилучшего и призываем всех вас следить за его будущими начинаниями в музыке и изобразительном искусстве. Наш хороший друг, Ernie Iniguez (который записал ударные на альбоме "Become The Hunter") будет играть на барабанах с нами в предстоящем туре "Chaos & Carnage" и на европейских фестивалях.



Кроме того, на следующей неделе состоится премьера нового сингла (последнее студийная запись Alex'а с группой) "Thinking In Tongues", который мы очень хотим, чтобы вы не пропустили. Его премьера состоится на SiriusXM Liquid Metal 3 мая, а полный цифровой релиз и музыкальное видео — 4 мая».



В отдельном заявлении Alex сказал: «Итак, я расскажу все как можно короче. SUICIDE SILENCE и я расстались. Я всегда буду любить их, их семьи и все, чего мы достигли вместе за время моей работы. Я желаю SS всего самого лучшего. С учетом вышесказанного, я хочу продолжать заниматься музыкой и искусством и планирую участвовать в любых проектах, которые покажутся мне интересными. Я буду искренне благодарен, если вы продолжите следить и поддерживать то, что я буду делать дальше, ведь для меня это еще не конец. С любовью и благодарностью ко всем моим поклонникам, друзьям и сторонникам, начинается новая глава!»





