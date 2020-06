сегодня



Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE



SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Новый трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов.



Даты выступлений:



Thursday, July 2, 2020

New York, NY (7PM, EDT)



Friday, July 3. 2020

Boston, MA (7PM, EDT)

Los Angeles, CA (7PM, PDT)



Sunday, July 5, 2020

Norfolk, VA (7PM, EDT)

Las Vegas, NV (7PM, PDT)



Monday, July 6, 2020

London, GB (8PM, BST)

Baltimore, MD (7PM, EDT)



Wednesday, July 8, 2020

Atlanta, GA (7PM, EDT)

Phoenix, AZ (7PM, MST)



Thursday, July 9, 2020

Stuttgart, DE (7 PM, CEST)

Santiago, CL (7 PM, GMT-4)



Saturday, July 11, 2020

Chicago, IL (7 PM, CDT)



Sunday, July 12, 2020

Tokyo, JP (1PM, JST)

Buenos Aires, AR (6PM, GMT-3)

Philadelphia, PA (8PM, EDT)



Tuesday, July 14, 2020

Dallas, TX (7PM, CDT)



Wednesday, July 15, 2020

Sydney, AU (2PM, AEST)

Orlando, FL (7PM, EDT)

Edmonton, AB (8PM, MDT)



Friday, July 17, 2020

Des Moines, IA (7PM, CDT)



Saturday, July 18, 2020

Bangalore, IN (11AM, IST)

Columbus, OH (7PM, EDT)

Albuquerque, NM (8PM, MDT)



Sunday, July 20, 2020

Montreal, QC (7PM, EDT)

Denver, CO (8PM, MDT)



Monday, July 21, 2020

Lawrence, KS (7PM, CDT)

Portland, OR (8PM, PDT)







