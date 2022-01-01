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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



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Suicide Silence

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1 сен 2022 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE

9 июн 2022 : 		 SUICIDE SILENCE анонсировали новый альбом

4 май 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

2 май 2022 : 		 SUICIDE SILENCE расстались с барабанщиком

25 апр 2022 : 		 Юбилейный релиз SUICIDE SILENCE выйдет летом

25 янв 2022 : 		 SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS

24 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

13 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле
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Новая песня SUICIDE SILENCE



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"You Must Die", новая песня группы SUICIDE SILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Remember… You Must Die", выход которого запланирован на Century Media Records.




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