Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

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США
3 окт 2016 :
SUICIDE SILENCE исполнили новую песню 28 сен 2016 :
Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет зимой 4 мар 2016 :
SUICIDE SILENCE нашли продюсера 23 фев 2016 :
Песню SUICIDE SILENCE исполнили на конкурсе 24 окт 2015 :
Концертное видео SUICIDE SILENCE 22 окт 2015 :
Новая песня SUICIDE SILENCE 7 окт 2015 :
Цифровой ЕР SUICIDE SILENCE выйдет в октябре 25 авг 2015 :
Фронтмен SUICIDE SILENCE: "Музыканты, думающие о деньгах - идиоты!" 12 мар 2015 :
Профессиональное видео с выступления SUICIDE SILENCE 14 ноя 2014 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 14 окт 2014 :
В автобусе с SUICIDE SILENCE 11 авг 2014 :
Вокалист HATEBREED присоединился на сцене к SUICIDE SILENCE 8 июл 2014 :
Профессиональное видео с выступления SUICIDE SILENCE 7 июл 2014 :
Вокалист SUICIDE SILENCE отвечает на вопросы 2 июл 2014 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 12 июн 2014 :
Видео с текстом от SUICIDE SILENCE 8 июн 2014 :
Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE 4 июн 2014 :
Семплы новых песен SUICIDE SILENCE 7 май 2014 :
Видео с текстом от SUICIDE SILENCE 30 апр 2014 :
Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE 25 апр 2014 :
MAX CAVALERA присоединился на сцене к SUICIDE SILENCE 23 апр 2014 :
Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле 6 апр 2014 :
SUICIDE SILENCE в Китае 25 фев 2014 :
Новый состав SUICIDE SILENCE выступил на сцене 24 фев 2014 :
В новый альбом SUICIDE SILENCE войдут последние тексты Митча 12 фев 2014 :
Фрагмент нового DVD SUICIDE SILENCE 15 янв 2014 :
Фрагмент нового DVD SUICIDE SILENCE 27 дек 2013 :
Документальный фильм о вокалисте SUICIDE SILENCE 23 дек 2013 :
Трейлер нового DVD SUICIDE SILENCE 17 дек 2013 :
SUICIDE SILENCE выпустят концертный релиз 31 окт 2013 :
SUICIDE SILENCE начнут запись на следующей неделе 25 окт 2013 :
Вокалист ALL SHALL PERISH о приходе в SUICIDE SILENCE 5 окт 2013 :
SUICIDE SILENCE нашли вокалиста 3 окт 2013 :
Угадай вокалиста SUICIDE SILENCE 27 фев 2013 :
Вдова фронтмена SUICIDE SILENCE: "Он был классный...". 26 дек 2012 :
Последнее интервью вокалиста SUICIDE SILENCE 22 дек 2012 :
RANDY BLYTHE, ROBB FLYNN, MAX CAVALERA приняли примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE 19 дек 2012 :
Вокалисты WINDS OF PLAGUE, IMPENDING DOOM примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE 17 дек 2012 :
Вокалисты WHITECHAPEL, OF MICE & MEN, Ex-SUFFOKATE примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE 9 дек 2012 :
Вокалисты HELLYEAH, AS I LAY DYING, ALL SHALL PERISH примут участие в специальном концерте памяти вокалиста SUICIDE SILENCE 27 ноя 2012 :
Участники ASKING ALEXANDRIA, PIERCE THE VEIL вспоминают вокалиста SUICIDE SILENCE 27 ноя 2012 :
SUICIDE SILENCE отыграют концерт для сбора средств в фонд вокалиста 9 ноя 2012 :
Похороны вокалиста SUICIDE SILENCE 8 ноя 2012 :
Благотворительный фонд в честь вокалиста SUICIDE SILENCE 7 ноя 2012 :
Фронтмен AS I LAY DYING о вокалисте SUICIDE SILENCE 6 ноя 2012 :
SUICIDE SILENCE предупреждают о поддельных футболках 3 ноя 2012 :
Семья, друзья и поклонники почтили память вокалиста SUICIDE SILENCE 2 ноя 2012 :
Поминальная служба по вокалисту SUICIDE SILENCE 2 ноя 2012 :
Участники DISTURBED, FIVE FINGER DEATH PUNCH, HATEBREED о смерти вокалиста SUICIDE SILENCE 2 ноя 2012 :
SUICIDE SILENCE о смерти Митча Лакера 2 ноя 2012 :
Лейбл о смерти вокалиста SUICIDE SILENCE 2 ноя 2012 :
Разбился вокалист SUICIDE SILENCE 11 сен 2012 :
SUICIDE SILENCE на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT 3 сен 2012 :
Вокалист SUICIDE SILENCE попал в больницу 2 июл 2012 :
'Wall Of Death" от SUICIDE SILENCE 12 апр 2012 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 27 окт 2011 :
Видео с выступления SUICIDE SILENCE 12 июл 2011 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 9 июл 2011 :
Новая песня SUICIDE SILENCE с вокалистом KORN 22 июн 2011 :
Видео с выступления SUICIDE SILENCE 21 июн 2011 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 7 июн 2011 :
Участники KORN, SUFFOCATION на новом альбоме SUICIDE SILENCE 30 май 2011 :
Официальное "lyric video" SUICIDE SILENCE 23 май 2011 :
Новая песня SUICIDE SILENCE 18 май 2011 :
Обложка нового альбома SUICIDE SILENCE 23 апр 2011 :
Фронтмен SUICIDE SILENCE о новом альбоме 8 апр 2011 :
Название нового альбома SUICIDE SILENCE 19 янв 2011 :
SUICIDE SILENCE готовятся к студии 26 окт 2010 :
SUICIDE SILENCE снимут шоу на DVD 24 сен 2010 :
"Tour Edition" от SUICIDE SILENCE 20 сен 2010 :
Новый сингл от SUICIDE SILENCE 3 июл 2010 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 14 апр 2010 :
Новый сингл SUICIDE SILENCE 7 ноя 2009 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 16 июл 2009 :
Новое видео SUICIDE SILENCE 29 июн 2009 :
SUICIDE SILENCE: новый альбом на Myspace 22 июн 2009 :
Онлайн-игра от SUICIDE SILENCE 8 июн 2009 :
SUICIDE SILENCE опубликовали информацию о лимитированных изданиях 26 май 2009 :
Обложка нового альбома SUICIDE SILENCE 18 май 2009 :
Трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE 22 апр 2009 :
Новая песня SUICIDE SILENCE 16 апр 2008 :
SUICIDE SILENCE завершили тур в поддержку NILE
сегодня
Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE
SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Новый трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов. Каждое шоу включает в себя:
- Мультикамерный концерт на 90 минут
- Полное оформление сцены со светом и звуком
- Эксклюзивный медиаконтент
- Полностью интерактивный чат с возможностью песен по запросу
- Видео с вопросами и ответами (Video Q&A)
- Эксклюзивное превью будущего "Live Life Hard" DVD
- Эксклюзивный туровый мерчендайз
- Обладатели билетов получают скидку в размере 15% на мерчендайз
Даты выступлений:
Thursday, July 2, 2020
New York, NY (7PM, EDT)
Friday, July 3. 2020
Boston, MA (7PM, EDT)
Los Angeles, CA (7PM, PDT)
Sunday, July 5, 2020
Norfolk, VA (7PM, EDT)
Las Vegas, NV (7PM, PDT)
Monday, July 6, 2020
London, GB (8PM, BST)
Baltimore, MD (7PM, EDT)
Wednesday, July 8, 2020
Atlanta, GA (7PM, EDT)
Phoenix, AZ (7PM, MST)
Thursday, July 9, 2020
Stuttgart, DE (7 PM, CEST)
Santiago, CL (7 PM, GMT-4)
Saturday, July 11, 2020
Chicago, IL (7 PM, CDT)
Sunday, July 12, 2020
Tokyo, JP (1PM, JST)
Buenos Aires, AR (6PM, GMT-3)
Philadelphia, PA (8PM, EDT)
Tuesday, July 14, 2020
Dallas, TX (7PM, CDT)
Wednesday, July 15, 2020
Sydney, AU (2PM, AEST)
Orlando, FL (7PM, EDT)
Edmonton, AB (8PM, MDT)
Friday, July 17, 2020
Des Moines, IA (7PM, CDT)
Saturday, July 18, 2020
Bangalore, IN (11AM, IST)
Columbus, OH (7PM, EDT)
Albuquerque, NM (8PM, MDT)
Sunday, July 20, 2020
Montreal, QC (7PM, EDT)
Denver, CO (8PM, MDT)
Monday, July 21, 2020
Lawrence, KS (7PM, CDT)
Portland, OR (8PM, PDT)
Thursday, July 23, 2020
Memphis, TN (7 PM, CDT)
Friday, July 24, 2020
Bangkok, TH (12 PM, ICT)
Mexico City, MX (7 PM, CDT)
Vancouver, BC (8 PM, PDT)
Sunday, July 26, 2020
Minneapolis, MN (7 PM, CDT)
Monday, July 27, 2020
Jakarta, ID (12 PM, WIB)
Charlotte, NC (7 PM, EDT)
Salt Lake City, UT (8 PM, MDT)
Wednesday, July 29, 2020
Paris, FR (9 PM, CEST)
São Paulo, BR (7 PM, BRT)
Thursday, July 30, 2020
Moscow, RU (9 PM, MSK)
Toronto, ON (7 PM, EDT)
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