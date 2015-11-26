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Suicide Silence

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26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

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14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 июн 2019 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят коллекцию редких вещей в цифре

15 фев 2018 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE исполняет LED ZEPPELIN

24 фев 2017 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

21 фев 2017 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новые песни

17 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE: «Мы создали запись, которая бросила вызов»

2 фев 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

7 янв 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

4 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома SUICIDE SILENCE

28 дек 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE

13 дек 2016 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE о работе с продюсером
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Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE



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SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Новый трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов. Каждое шоу включает в себя:

- Мультикамерный концерт на 90 минут
- Полное оформление сцены со светом и звуком
- Эксклюзивный медиаконтент
- Полностью интерактивный чат с возможностью песен по запросу
- Видео с вопросами и ответами (Video Q&A)
- Эксклюзивное превью будущего "Live Life Hard" DVD
- Эксклюзивный туровый мерчендайз
- Обладатели билетов получают скидку в размере 15% на мерчендайз

Даты выступлений:

Thursday, July 2, 2020
New York, NY (7PM, EDT)

Friday, July 3.  2020
Boston, MA (7PM, EDT)
Los Angeles, CA (7PM, PDT)

Sunday, July 5,  2020
Norfolk, VA (7PM, EDT)
Las Vegas, NV (7PM, PDT)

Monday, July 6, 2020
London, GB (8PM, BST)
Baltimore, MD (7PM, EDT)

Wednesday, July 8, 2020
Atlanta, GA (7PM, EDT)
Phoenix, AZ (7PM, MST)

Thursday, July 9, 2020
Stuttgart, DE (7 PM, CEST)
Santiago, CL (7 PM, GMT-4)

Saturday, July 11, 2020
Chicago, IL (7 PM, CDT)

Sunday, July 12, 2020
Tokyo, JP (1PM, JST)
Buenos Aires, AR (6PM, GMT-3)
Philadelphia, PA (8PM, EDT)

Tuesday,  July 14, 2020
Dallas, TX (7PM, CDT)

Wednesday, July 15, 2020
Sydney, AU (2PM, AEST)
Orlando, FL (7PM, EDT)
Edmonton, AB (8PM, MDT)

Friday, July 17, 2020
Des Moines, IA (7PM, CDT)

Saturday, July 18, 2020
Bangalore, IN (11AM, IST)
Columbus, OH (7PM, EDT)
Albuquerque, NM (8PM, MDT)

Sunday, July 20, 2020
Montreal, QC (7PM, EDT)
Denver, CO (8PM, MDT)

Monday, July 21, 2020
Lawrence, KS (7PM, CDT)
Portland, OR (8PM, PDT)

Thursday, July 23, 2020
Memphis, TN (7 PM, CDT)

Friday, July 24, 2020
Bangkok, TH (12 PM, ICT)
Mexico City, MX (7 PM, CDT)
Vancouver, BC (8 PM, PDT)

Sunday, July 26, 2020
Minneapolis, MN (7 PM, CDT)

Monday, July 27, 2020
Jakarta, ID (12 PM, WIB)
Charlotte, NC (7 PM, EDT)
Salt Lake City, UT (8 PM, MDT)

Wednesday,  July 29, 2020
Paris, FR (9 PM, CEST)  
São Paulo, BR (7 PM, BRT)

Thursday, July 30, 2020
Moscow, RU (9 PM, MSK)
Toronto, ON (7 PM, EDT)

SUICIDE SILENCE Announce Final Batch Of Virtual World Tour Dates; New Video Trailer Streaming



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