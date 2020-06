сегодня



Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE



SUICIDE SILENCE со второго по тридцатое июля проведут серию виртуальных концертов для четырнадцати стран с пяти континентов. Новый трейлер доступен ниже. Стоимость билетов составит десять долларов. Каждое шоу включает в себя:



- Мультикамерный концерт на 90 минут

- Полное оформление сцены со светом и звуком

- Эксклюзивный медиаконтент

- Полностью интерактивный чат с возможностью песен по запросу

- Видео с вопросами и ответами (Video Q&A)

- Эксклюзивное превью будущего "Live Life Hard" DVD

- Эксклюзивный туровый мерчендайз

- Обладатели билетов получают скидку в размере 15% на мерчендайз



Даты выступлений:



Thursday, July 2, 2020

New York, NY (7PM, EDT)



Friday, July 3. 2020

Boston, MA (7PM, EDT)

Los Angeles, CA (7PM, PDT)



Sunday, July 5, 2020

Norfolk, VA (7PM, EDT)

Las Vegas, NV (7PM, PDT)



Monday, July 6, 2020

London, GB (8PM, BST)

Baltimore, MD (7PM, EDT)



Wednesday, July 8, 2020

Atlanta, GA (7PM, EDT)

Phoenix, AZ (7PM, MST)



Thursday, July 9, 2020

Stuttgart, DE (7 PM, CEST)

Santiago, CL (7 PM, GMT-4)



Saturday, July 11, 2020

Chicago, IL (7 PM, CDT)



Sunday, July 12, 2020

Tokyo, JP (1PM, JST)

Buenos Aires, AR (6PM, GMT-3)

Philadelphia, PA (8PM, EDT)



Tuesday, July 14, 2020

Dallas, TX (7PM, CDT)



Wednesday, July 15, 2020

Sydney, AU (2PM, AEST)

Orlando, FL (7PM, EDT)

Edmonton, AB (8PM, MDT)



Friday, July 17, 2020

Des Moines, IA (7PM, CDT)



Saturday, July 18, 2020

Bangalore, IN (11AM, IST)

Columbus, OH (7PM, EDT)

Albuquerque, NM (8PM, MDT)



Sunday, July 20, 2020

Montreal, QC (7PM, EDT)

Denver, CO (8PM, MDT)



Monday, July 21, 2020

Lawrence, KS (7PM, CDT)

Portland, OR (8PM, PDT)



Thursday, July 23, 2020

Memphis, TN (7 PM, CDT)



Friday, July 24, 2020

Bangkok, TH (12 PM, ICT)

Mexico City, MX (7 PM, CDT)

Vancouver, BC (8 PM, PDT)



Sunday, July 26, 2020

Minneapolis, MN (7 PM, CDT)



Monday, July 27, 2020

Jakarta, ID (12 PM, WIB)

Charlotte, NC (7 PM, EDT)

Salt Lake City, UT (8 PM, MDT)



Wednesday, July 29, 2020

Paris, FR (9 PM, CEST)

São Paulo, BR (7 PM, BRT)



Thursday, July 30, 2020

Moscow, RU (9 PM, MSK)

Toronto, ON (7 PM, EDT)







