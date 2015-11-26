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Suicide Silence

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25 янв 2022 : 		 SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS

24 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

13 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

15 ноя 2019 : 		 Новые песни SUICIDE SILENCE

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома SUICIDE SILENCE

22 окт 2019 : 		 Новый альбом SUICIDE SILENCE выйдет в начале года

14 окт 2019 : 		 SUICIDE SILENCE завершили работу над альбомом

1 июл 2019 : 		 Концертный альбом SUICIDE SILENCE выйдет в июле

6 июн 2019 : 		 SUICIDE SILENCE выпустят коллекцию редких вещей в цифре

15 фев 2018 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE исполняет LED ZEPPELIN

24 фев 2017 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

21 фев 2017 : 		 SUICIDE SILENCE исполнили новые песни

17 фев 2017 : 		 Вокалист SUICIDE SILENCE: «Мы создали запись, которая бросила вызов»

2 фев 2017 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE
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|||| 25 янв 2022

SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS



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SUICIDE SILENCE сообщили о заключении нового контракта с CENTURY MEDIA RECORDS.

Chris Garza: «Я не могу поверить, как далеко мы все продвинулись с тех пор, как 20 лет назад была создана группа. Сегодня мы вернулись туда, откуда все началось — пишем музыку вместе в той же комнате, где были созданы первые три альбома. Мы невероятно рады снова сотрудничать с Century Media Records, поскольку вступаем в следующую главу нашей карьеры».

Майк Гиттер, вице-президент Century Media по A&R, добавляет: «SUICIDE SILENCE уже давно являются важной группой в тяжелой музыке, не только группой, которая действительно положила начало "deathcore" в мире, но и группой, которая продолжает переопределять себя и преодолевать трудности на каждом шагу. Новая музыка, которую я слышал от них, обладает всей интенсивностью и признаками их прошлого, продолжая при этом двигаться в правильном направлении».

SUICIDE SILENCE Returns To CENTURY MEDIA RECORDS



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