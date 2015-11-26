25 янв 2022



SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS



SUICIDE SILENCE сообщили о заключении нового контракта с CENTURY MEDIA RECORDS.



Chris Garza: «Я не могу поверить, как далеко мы все продвинулись с тех пор, как 20 лет назад была создана группа. Сегодня мы вернулись туда, откуда все началось — пишем музыку вместе в той же комнате, где были созданы первые три альбома. Мы невероятно рады снова сотрудничать с Century Media Records, поскольку вступаем в следующую главу нашей карьеры».



Майк Гиттер, вице-президент Century Media по A&R, добавляет: «SUICIDE SILENCE уже давно являются важной группой в тяжелой музыке, не только группой, которая действительно положила начало "deathcore" в мире, но и группой, которая продолжает переопределять себя и преодолевать трудности на каждом шагу. Новая музыка, которую я слышал от них, обладает всей интенсивностью и признаками их прошлого, продолжая при этом двигаться в правильном направлении».







+1 -1



просмотров: 225

