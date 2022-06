9 июн 2022



SUICIDE SILENCE анонсировали новый альбом



SUICIDE SILENCE сообщили о том, что новая пластинка получила название "Remember… You Must Die" и будет выпущена в начале 2023 года на Century Media. За сведение материала отвечает Taylor Young из The Pit Recording Studio.





