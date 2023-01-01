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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 67
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Suicide Silence

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14 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SUICIDE SILENCE

8 фев 2023 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

16 янв 2023 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

13 дек 2022 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

1 ноя 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

1 сен 2022 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE

9 июн 2022 : 		 SUICIDE SILENCE анонсировали новый альбом

4 май 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

2 май 2022 : 		 SUICIDE SILENCE расстались с барабанщиком

25 апр 2022 : 		 Юбилейный релиз SUICIDE SILENCE выйдет летом

25 янв 2022 : 		 SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS

24 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

13 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру

15 дек 2019 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE
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Видео с текстом от SUICIDE SILENCE



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Fucked For Life, официальное видео с текстом от группы SUICIDE SILENCE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Remember… You Must Die, выпущенного 10 марта 2023 года на Century Media.




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